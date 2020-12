Jogi vita a prefektúrával

Előző írásunk

Most nem a szilvás vagy a túrós változatra gondolok, hanem arra, ami a torkunkba szokott szorulni, mikor valamilyen irányú – negatív vagy pozitív – érzelmi viharba kerülünk. Ez a gombóc fura jószág, hisz valamilyen láthatatlan összeköttetésben van a könnytömlőinkkel, és torkunkon megrekedvén azonnal erőteljes váladékozást indít el mirigyeinkben, még akkor is, ha meglett férfiemberként erősen restelljük is ezt, és mindenféle álcázott köhögéssel próbáljuk leplezni a letagadhatatlant: borzasztóan megérintett valami.