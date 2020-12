Néhány általános etiketthiba, amit tanácsos elkerülni az üzleti életben /X/

Az üzleti életben minden apró részletre kiemelt hangsúlyt kell fektetni. Igyekezni kell minden körülmények között a legjobbat kihozni magunkból, hiszen előfordulhat, hogy egy-egy általános hiba miatt lőttek egy jól kecsegtető üzletnek. Most néhány olyan protokollhibát mutatunk be, amelyet érdemes messziről elkerülni.

Meghívókra való válaszolás elmulasztása

Persze mindenkivel előfordul, hogy olykor ki se látszik a munkából, és néha egy várva várt meghívót is a rengeteg irat alá söpör. A meghívó kézhezvételétől számított 5 napon belül azonban illik válaszolni rá. Ennek elmulasztása a meghívó feladója szemében modortalanságra utalhat, amely valljuk be, az üzleti életben még inkább egy hátulütő. Arról nem is beszélve, hogy igazi kellemetlenséget okoz, mikor a meghívó küldője afelől érdeklődik, hogy megkaptad-e, amit küldött?

Késve érkezés, nem megfelelő megjelenés

Egy hiteles üzletember pontos! Azzal, hogy mikor érkezünk egy adott rendezvényre, sok mindent elárul rólunk. Illik a megadott időpont előtt körülbelül fél órával megérkezni, ugyanis így még bőven van időd szusszanni egyet és igazítani a megjelenéseden. Sőt ha még svédasztal is várja a vendégeket, akkor a rendezvény előtt még egy pár finom falatot is megkóstolhatsz. Emellett fontos, hogy mindig figyeljük e-mailjeinket, hiszen megtörténhet, hogy a meghívó fél adott oknál fogva arra kér például, hogy a kijelölt időpont előtt érkezz meg.

A késve érkezést pedig csak tovább ronthatja, ha nem megfelelő öltözetben jelensz meg. Az első benyomás rendkívül fontos, így ne hagyd, hogy bármi is elrontsa. Minden rendezvénynek megvan a saját maga dress code-ja. Vedd ezeket figyelembe, és kápráztass el mindenkit!

Ahhoz, hogy mindez ne forduljon elő, fontos, hogy tisztában legyél az általános üzleti protokollal. Az üzleti protokollt már online formában is könnyen elsajátíthatod, csupán internetre van szükséged meg egy eszközre, és máris kényelmes foteledből otthonról tanulhatod a viselkedéskultúra alapszabályainak minden fortélyát, akár a MOE Rendezvényakadémiánál.

Udvariatlanság

Miután megérkeztél az eseményre, illik köszönteni a kollégákat, partnereket. Ezt általában kézfogással tesszük meg. Igen ám, de mi történik, amikor mind a két kezünk tele van étellel vagy itallal? Vagy épp túl vagyunk egy isteni szendvics elmajszolásán? Étkezés után mindig kezet kell mosni, hiszen egy ragacsos kézfogás nem éppen egy jó indítás. Az italt pedig tartsd a bal kezedben, így a jobbal könnyedén kezet tudsz fogni.

Végül megkezdődik a várva várt bemutató, és helyet foglalsz az asztalnál. Nagyon modortalan viselkedésre vall, ha az asztalnál csupán csak azokkal beszélgetsz, akiket ismersz. Éppen ezért az első lépés mindig az, hogy mutatkozz be az asztalnál ülőknek is. Ez oldottabbá teszi a hangulatot, és akár olyan kapcsolatokat is kialakíthatsz, amik a későbbiekben gyümölcsözők is lehetnek.