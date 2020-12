LED szalag felhasználása profilban vagy profil használata nélkül? /X/

A LED világítótestek közül legnépszerűbbnek a LED szalag mondható, hiszen felhasználásának módja igen sokszínű, valamint kreatív, így belophatja magát mindenki szívébe. A LED szalagot profilban és anélkül is fel lehet helyezni, azonban mindenképp a profilban való használat az ajánlott.

A LED profilok jelentősége

Az alumínium profil manapság a modern világítási projektek alapjává vált, azonban érdemes tüzetesebben utánaolvasni használatának és meggyőződni hatékonyságáról Önnek is. Amennyiben profilba helyezi a LED szalagot, megnövelheti élettartamát, hiszen az alumínium anyaga biztosítja a jobb hőelvezetést, amelynek köszönhetően a szalag sokkal gyorsabban hűl le, és sokkal tovább lesz képes a működésre.

Abban az esetben, ha nem profilba helyezi a LED szalagot, akkor nem tud megfelelően lehűlni, ezzel pedig az élettartama lerövidül. A LED szalag továbbá sokkal jobban fog tapadni, azaz nem válik le az adott felületről, és nem lesz hullámos a profilnak köszönhetően. Azonban ha profilban használja, ha anélkül, lényeges, hogy a felület, amelyre felragasztja a profilt, tiszta, száraz, sima és zsírtalanított legyen.

Sokszínű felhasználási mód

A LED szalag felhasználása igen sokszínű elhelyezési és dekorációs lehetőséggel kecsegtet. Különböző formáknak és felépítéseknek hála, könnyen lehet variálni a világítást, legyen szó hangulat- vagy fővilágítás szerves eleméről. Annak ellenére, hogy a LED szalag azonos, ha a LED profilok különböző típusúak, akkor használatkor teljesen más fényhatást lehet velük elérni, valamint akár más tartozékokkal is kiegészíthetők. Ilyen változatosságot eredményező kiegészítő lehet a műanyag takaró, amely lehet opál, tejfehér vagy akár átlátszó is.

Ahogyan azt az elején is említettem, a LED szalagok megfelelő védelmét nagyban befolyásolja a LED profil használata, hiszen abba helyezve egy általános védelmet biztosít a külső hatásokkal szemben. Mindamellett, hogy az élettartamát is megnöveli. Véd az ütésektől, a portól, a zsíros szennyeződésektől, de akár a párától is. Takaróprofilt is lehet mellé vásárolni, így a felhelyezését követően a LED szalag a nedvességtől és a víztől is védetté válhat. A fürdőszobában is tudja használni, mindezt beszerezheti a LEDLámpaház.hu webshopjában! (X)