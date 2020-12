A kihívás célja, hogy egy röpke sétára kimozdítsa a diákságot a számítógép elől, és izgalmas időtöltést biztosítson számukra, amely során értékes nyereményekhez juthatnak. A város különböző kulturális intézményeinek környékén aranykártyák lesznek elrejtve. Egy 15–20 perces sétával a friss levegőn el lehet jutni a célig, nem igényel különösebb erőfeszítést, időtöltést, és nem jelent semmilyen járványügyi veszélyforrást a résztvevőknek. Az érdeklődők a kultura.ro honlapon található űrlapon jelentkezhetnek december 13-án éjfélig. Ezt követően megkapják az első feladványt, és kezdődhet a keresgélés. Három megfelelő aranykártya összeillesztésével a diákok kirakhatnak egy keresztrejtvényt. A rejtvények nehézségi szintje a képviselt korosztályok tudásának megfelelően változó lesz (I–IV., V–VIII. és IX–XII. osztályosok). A játékos kérdéseknek, rejtvényeknek a megfejtését kell majd felmutatni a Kónya Ádám Művelődési Házban december 14–18. között naponta 13–17 óráig. Korosztályonként öt szerencsés nyertes lesz. Az a 15 diák, aki a leghamarabb nyújtja be a megoldását, átveheti a nyereményeket. Az ajándékcsomagok olyan használati tárgyakat tartalmaznak, amelyek sok családban hiánycikknek számíthatnak, azonban nagyban megkönnyíthetik a diákok online oktatáson való részvételét (például: fejhallgató, adathordozó, webkamera stb.). Az értékes és hasznos nyeremények mellett egy másik meglepetés is készül.

A nyertesek portréi felkerülnek egy életnagyságú adventi kalendáriumra. Az ünnepi várakozás egyik jelképévé vált adventi kalendáriumot Sepsiszentgyörgy főterén helyezik el, amelyhez a versenyzők illesztenek hozzá egy-egy kis darabot. Az ifjúság által megalkotott és összerakott kalendárium egy jelképes ajándék a város összes lakójának, mely arra hivatott emlékeztetni, hogy ezekben a nehéz időkben egyénileg kell végrehajtani feladatainkat, mégis az ünnep és az arra való várakozás lélekben mindannyiunkat összeköt. Az ünnep varázsa mindannyiunk lelkében azonos.

A Rejtélyes várakozás ötletgazdái sepsiszentgyörgyi fiatalok: Duka Boróka, Szőcs Noémi és Szilágyi Áron. Ők segítik önkéntesen a művelődési ház munkáját a vetélkedő megvalósításában. Az óriási adventi kalendárium tervezője és kivitelezője Fekete Bálint. Jelentkezési űrlap: forms.gle/SjoQoS8BzT1eEBem8.

Színház

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház 19 órától Az aranysárkány – Dragonul de aur (rendező: Catinca Drăgănescu) előadását játssza, mely ingyenesen követhető a színház Face­book-oldalán.

Képernyő

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.30 Adventi ének. Advent első vasárnapja. 19.47 Összefogás a történelmi emlékfákért. 20.05 Nagy Kopecz­ky Kálmán emlékére – beszélgetés Nagy Kopeczky Kristóffal. 20.17 „Tele lesz a föld az Úr ismeretével” – advent második vasárnapja. 20.45 Kórház és infrastruktúra – rendhagyó tanácsülés Baróton.

Hitvilág

Imaóra. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban ma 17 órától szentségimádást tartanak a Fokolár Mozgalom tagjai vezetésével.

Böjt- és imanap a Mária Rádióval. Ezekben a különleges időkben a Mária Rádió Világcsaládja összefogásra hív szerte a nagyvilágon imában és böjtben. December 11-én, pénteken meghívják a hallgatókat, hogy csatlakozzanak ezen kezdeményezéshez: ajánljuk fel közös imádságainkat, böjtölésünket, apró áldozatvállalásainkat, jó cselekedeteinket a Szent Szűz szándékaira, kérve az ő közbenjárását és oltalmát a nehézségek idején. 12 órakor az Úrangyala és a Zsolozsma elimádkozása után szentség­imádás lesz, majd a Mária Rádió magyar családjának közös rózsafüzér-imájába kapcsolódhatunk be.

Szent József évet hirdetett Ferenc pápa. Szerető, gyöngéd apa, engedelmes és befogadó Isten akaratával szemben. Bátran kreatív, munkás, aki mindig árnyékban marad: Ferenc pápa e szavakkal jellemzi Szent Józsefet Patris corde (Atyai szívvel) kezdetű apostoli levelében, amelyet december 8-án tett közzé. Boldog IX. Piusz pápa 1870. december 8-án írta alá Quemadmodum Deus kezdetű dekrétumát, amellyel a katolikus egyház védőszentjévé nyilvánította Szent Józsefet. Ez előtt tisztelegve hirdeti most meg Jézus nevelőapjának emlékévét Ferenc pápa, aki köztudottan nagy tisztelője Szent Józsefnek. A pápa által meghirdetett Szent József Év december 8-ától 2021. december 8-áig tart.

ADVENTI LELKI DÉLUTÁN HÁZASPÁROKNAK. A Gyulafehérvári Családpasztorációs Iroda munkatársai december 12-én, szombaton 17 és 20 óra között szerveznek adventi lelki délutánt házaspároknak. Jelentkezni december 11-én délig lehet. További információk a csalad.ro oldalon olvashatóak.

KOVÁSZNA. Advent harmadik vasárnapján a kovászna-vajnafalvi református egyházközség gyülekezeti terméből élő közvetítéssel jelentkeznek.

Előjegyzéses könyvkölcsönzés

Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár a korlátozások miatt kizárólag előzetes kérés és előjegyzés alapján kölcsönöz könyveket, az igényelt kötetek a könyvtár kertjében vehetők át. A telefonos igényléseket kedden 9–17, szerdától péntekig 9–15 óráig fogadják. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.

Bővítették a könyvtári szolgáltatások körét, az olvasóknak lehetőségük van online bejelentkezni könyvtári fiókjukba és a hosszabbításokat, könyvigényléseket ott elvégezni. A bejelentkezés útmutatója a honlapon a kmkt.ro/Szolgáltatások/Online bejelentkezés menüpontban érhető el. Ebben a rendhagyó időszakban továbbra sem számítanak késedelmi díjat a kikölcsönzött dokumentumokra.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Bánki Donát utcai Catena (telefon: 0367 804 709; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

IVÓVÍZ. Ma Kézdivásárhely egész területén, illetve Kézdiszentléleken, Sárfalván, Szászfaluban és Nyujtódon 8–20 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás. A szolgáltatás újraindítása után a víz elszíneződésére lehet számítani.

OLTÁS. A sepsiszentgyörgyi szívbetegek egyesülete értesíti tagjait, hogy ma 17 órakor megkezdi az influenza elleni oltást az új Albert Optimun Medicals rendelőben.

ONLINE VÁSÁR. A sepsiszentgyörgyi karácsonyi vásár oldala a következő linken érhető el: kultura.ro/karacsonyi-vasar-2020.

ŐRANGYAL-PROGRAM. Harmadszor rendezi meg Légy te is őrangyal! címmel jótékonysági kézműves-foglalkozását a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum Nyitott Műhelye. Ma 14–18 óráig hátizsákok készülnek online irányítással. Információk a hagyomanyokhaza.hu honlapon.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com e-mail-címen érhető el.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben az ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postai úton is eljuttathatják szerkesztőségünkbe, postacímünk: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám. Ez esetben kérjük, küldjenek felbélyegzett és megcímzett válaszborítékot is.