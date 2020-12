Egyik csapat sem esett neki a másiknak, de a Dinamo Kijev játékából az is azonnal kiderült, hogy számára megfelelő eredmény a gól nélküli döntetlen a csoport harmadik helyének megtartásához, ugyanis rendszeresen visszahúzódott a saját térfelére. Az ukránok átengedték a területet, így a magyar bajnok irányította a játékot, az első lövésére Lovrencsics Gergő jóvoltából mindössze néhány percet kellett várni. Komoly helyzetet viszont nem tudtak kidolgozni a zöld-fehérek, akik rendre a Dinamo szervezett védelmét körbepasszolták, de nem találtak rést rajta. A magyar hálóőrnek jószerével csak annyi dolga volt az első 45 percben, hogy melegen tartsa izmait a dermesztő hidegben, mert egyetlen veszélyes beadás hatástalanításán kívül nem volt feladata.

A folytatásban is az FTC próbált támadólag fellépni, a ha­zaiak pedig a stabil védekezésre koncentráltak. Az első komoly helyzetre az 55. percig kellett várni, akkor Tokmac Nguen éppen középre lőtt, így Georgiy Bushchan kapusnak nem okozott gondot a védés. Nem sokkal később Dibusz is először kényszerült hárítani, de Viktor Tsygankov lövése is ugyanúgy középre tartott. Az ukrán együttes a 60. percben egy pontrúgást követően Denys Popov fejesével váratlanul vezetést szerzett. Hátrányban a vendégek próbálták felpörgetni a tempót, közel jártak az egyenlítéshez is, de Myrto Uzuni jó próbálkozását Bushchan szögletre mentette. Ezt követően viszont ismét meddőnek bizonyult az FTC mezőnyfölénye. A magyar együttes a hajrában próbálta fokozni a nyomást, de az ukránok védelme ekkor sem ingott meg.

Botrány Párizsban

Hosszas, tízperces oldalvonal menti vitatkozás után, a 23. percben félbeszakadt a Paris Saint-Germain–Istanbul Basaksehir mérkőzés. A vitát a negyedik román játékvezető egyik megjegyzése váltotta ki: a török csapat játékosai rasszistának minősítették Sebastian Colțescu megnyilvánulását, és ebben egyetértettek velük a párizsiak is. A meccset egy nappal később a 13. perctől folytatták, amelyre nem csupán a rasszista megnyilvánulással vádolt negyedik játékvezetőt, hanem a teljes bírói csapatot lecserélte az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA).

A román bíró Pierre Webo másodedző reklamálásakor románul azt mondta Ovidiu Hațe­gan játékvezetőnek: „Az a fekete, menj és nézd meg, ki ő. Az a fekete, nem lehet így viselkedni.” Ezután a Basaksehir szenegáli cserejátékosa, Demba Ba az oldalvonalnál többször is megkérdezte, hogy „miért mondja, hogy fekete?”, majd a televíziós közvetítésben Presnel Kimpembe, a PSG francia védője volt látható. Kimpembe azt mondta: „Komolyan mondja? Akkor be­megyünk, ennyi volt, bemegyünk az öltözőbe.”

Eredmények, csoportkör, 6. forduló: * E-csoport: Rennes–Sevilla 1–3 (gólszerzők: Rutter 86. – tizenegyesből, illetve Kounde 32., al-Nasziri 45+2., 81.), Chelsea–FK Krasznodar 1–1 (gsz.: Jorginho 28. – tizenegyesből, illetve Cabella 24.). A csoport végeredménye: 1. Chelsea 14 pont, 2. Sevilla 13, 3. Krasznodar 5, 4. Rennes 1. * H-csoport: RB Leipzig–Manchester United 3–2 (gsz.: Anghelino 2., Haidara 13., Kluivert 69., illetve Fernandes 80. – tizenegyesből, Pogba 82.). * G-csoport: FC Barcelona–Juventus 0–3 (gsz.: C. Ronaldo 13. – tizenegyesből, 52. – tizenegyesből, McKennie 20.), Dinamo Kijev–Ferencváros 1–0 (gsz.: Popov 60.). A csoport végeredménye: 1. Juventus 15 pont, 2. FC Barcelona 15, 3. Dinamo Kijev 4., 4. Ferencváros 1. * F-csoport: SS Lazio–Club Brugge 2–2 (gsz.: Correa 12., Immobile 27. – tizenegyesből, illetve Vormer 15., Vanaken 76.), Zenit–Borussia Dortmund 1–2 (gsz.: Driussi 16., illetve Piszczek 68., Witsel 78.). A csoport végeredménye: 1. Borussia Dortmund 13 pont, 2. SS Lazio 10, 3. Club Brugge 8, 4. Zenit 1.