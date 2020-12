A Nemzeti Liberális Párt (NLP) országos politikai tanácsa úgy döntött, hogy Florin Cîţut javasolja miniszterelnök-jelöltnek – közölte tegnap este Ludovic Orban pártelnök. A nap folyamán egyébként három, majd öt lehetséges jelölt neve is felmerült, illetve a jövendőbeli kormány lehetséges szerkezetéről is elhangzott pár információ. Ezek szerint az RMDSZ-nek két tárcavezetői hely juthat. A választást megnyerő Szociáldemokrata Párt vezetősége jelezte: nem hiszik, hogy Cîţu jelölése komoly javaslat, amivel a liberálisok a parlament elé állnak, ráadásul csúfolódásnak tekintik, hogy a liberálisok a „gazdaság sírásóját” javasolják miniszterelnöknek.

Ludovic Orban pártelnök szerint az alakulat vezetősége egyetlen tartózkodással csaknem egyhangúlag szavazott bizalmat Cîțunak, akinek a jelöléséről előzőleg Klaus Iohannis államfővel is egyeztetett. Orban hozzátette, hogy az NLP az MRSZ–PLUS szövetséggel és az RMDSZ-szel alakítana kormánykoalíciót, és remélik, hogy a (nem magyar) kisebbségi frakció támogatását is megszerzik. Egyeztetnek a kormányprogramról, a miniszteri tárcák elosztásáról, de a képviselőház elnöki tisztségéről is. Iyen „fontos kérdésekben” csak azt követően tájékoztatnak, hogy döntéseket hoztak. Florin Cîţu köszönetet mondott párttársainak a bizalomért és „megtisztelésnek” nevezte a jelölést, hozzátéve: az a céljuk, hogy olyan többséget hozzanak létre a parlamentben, amely rövid idő alatt beiktatja az új kormányt. Florin Cîțu már a második ilyen jelöltségnél tart, február-márciusban is kapott már kormányalakítási megbízást Iohannistól, az első Orban-kabinet megbuktatása után, ám néhány órával a bizalmi szavazás előtt visszaadta azt.

Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt (SZDP) elnöke csúfolódásnak minősítette, hogy az NLP „a román gazdaság sírásóját”, Florin Cîţut javasolja miniszterelnöknek. „A liberálisok semmit sem értettek a románok szavazatából. Ezeket a felelőtlen embereket csak a húsosfazék érdekli, miközben naponta több száz ember hal meg a vírus miatt. Egyáltalán nem érdeklik az emberek, mert különben az SZDP javaslatát, dr. Alexandru Rafilát támogatnák. Csak annyit akarnak, hogy folytassák a lopást, és több tízmilliárd euró kölcsönt vegyenek fel, amit politikai ügyfeleik zsebébe juttathatnak. Az SZDP soha nem támogathat ilyen gyalázatos javaslatot. Ha a Mentsétek meg Romániát Szövetség (MRSZ) és az RMDSZ megteszi, akkor részesei lesznek ennek a nemzeti katasztrófának. Azt hiszem, itt az ideje, hogy a románok fellázadjanak azok ellen, akik megpróbálják elkobozni voksaikat” – írta tegnapi Facebook-bejegyzésében Marcel Ciolacu. Vasile Dâncu, az SZDP országos tanácsának elnöke nem hiszi, hogy „komoly javaslat” Cîţu nevesítése miniszterelnök-jelöltnek. Meglátása szerint ez csak egy „változat”, egy politikai fogás, ami azt szolgálja, hogy elterelje a figyelmet más előkészített javaslatokról.

Román sajtóértesülések szerint Ludovic Orban a tegnap három személyt ajánlott az államfőnek, illetve két „tartalék” nevet is bejelentett. Az NLP vezetősége késő délután ült össze, hogy véglegesítse jelöltjét. A Hotnews és a G4Media portál liberális forrásokra hivatkozva úgy tudták, hogy Klaus Iohannis államfő eredetileg Nicolae Ciucă ügyvivő miniszterelnököt kérte volna fel kormányalakításra, és előfordulhat, hogy nem fogadja el Orbánék javaslatát. Ciucă jelöltsége ellen ugyanakkor több civil szervezet és az SZDP is tiltakozott. Szintén tegnap Rareș Bogdan európai parlamenti képviselő, az NLP első alelnöke arról beszélt, hogy a végső szó az államfőé a kérdésben, hiszen az az érdekük, hogy a kormányfő és az ország elnöke között jó legyen az együttműködés. Bogdan azt is előrebocsátotta, hogy várhatóan december 22-ére lesz új kormánya az országnak, amelyben az NLP 10–11, az USR–PLUS 5–6 és az RMDSZ 2 minisztériumot szeretne.