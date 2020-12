A kettős bejegyzést a telekkönyvi rendszer hibái tették lehetővé, a közbirtokosságoknak több mint valószínű, perelniük kell igazukért. A történtekre Rákossy Botond József topográfus mérnök, Hargita megyei önkormányzati képviselő hívta fel a figyelmet közösségi oldalán. Egyúttal jelezte azt is, hogy a manőverrel Dormánfalva jórészt körbezárta a katonatemetőt, amelynek területét tavaly szintén saját tulajdonaként telekkönyveztette – ennek érvénytelenítése érdekében tavaly pert indított Csíkszentmárton. Rákossy szerint a kettős telekkönyvi bejegyzés azért történhetett meg, mert az új integrált kataszteri és telekkönyvi rendszerben nem jelennek meg a már említett, a Hargita Megyei Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Hivatal adatbázisában tárolt földrészek. Az eset nagy valószínűséggel csak bírósági úton oldható meg, a bírósági döntés viszont kétesélyes. (Székelyhon)

ISMÉT ALULMARADT. Jogszerű a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont bélyegzőjének a használata, melyen magyarul is szerepel a megyei önkormányzat alintézményének a neve, miután jogerőssé vált a bukaresti ítélőtábla döntése abban a perben, amelyet a Dan Tanasă által vezetett Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) indított az említett két intézmény ellen. A hírt Borboly Csaba a megyei önkormányzat elnöke jelentette be kedden Bíró Barna Botond udvarhelyszéki önkormányzati alelnök és az alintézmény vezetője, Bartalis Izabella társaságában. Utóbbi elmondta: 2019 januárjában a magyar nyelv és szimbólumok elleni perek sokaságáról hírhedt Dan Tanasă azzal a kéréssel fordult a forrásközpont vezetőségéhez, hogy számoljon be a programjairól, a költségvetéséről, illetve annak felhasználási módjáról. A beszámolót aláírt és lepecsételt fejléces papíron küldték el. Májusban következett a feljelentés, azt kifogásolva, hogy a fejlécen és a bélyegzőnkön magyarul is fel van tüntetve az alintézmény neve. Borboly Csaba felajánlotta az önkormányzat joggyakorlatát, hiszen nem csak Hargita megyében folynak ilyen perek. Eddig már több mint húsz perben sikerült nyerniük Dan Tanasă ellen. (Maszol)

MEGKÉSVE, DE LEGALÁBB MEGVANNAK. Gyűlésbe hívta Nicolae Ciucă ügyvivő miniszterelnököt és Nelu Tătaru egészségügyi minisztert kedden Klaus Iohannis államfő, majd ezt követően két jó hírrel állt elő. Egyrészt a kormány 300 újabb lélegeztetőgépet vásárolt – ezek egy héten belül az egészségügyi intézmények rendelkezésére állnak –, így valamelyest enyhítenek az intenzív osztályokra nehezedő nyomáson. A másik jó hír az, hogy a kormány által megrendelt 3 millió gyorsteszt egy része már a héten megérkezik, ezek segítségével akár otthon is alig 15 perc alatt kimutatható lenne a koronavírus-fertőzöttség. Ezen kívül folyamatosan dolgoznak az oltáskampányon is. (Főtér)