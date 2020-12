A vasárnapi parlamenti választások végleges eredményeinek tegnapi közlése után most már teljes bizonyossággal állítható, hogy Háromszéken a második felsőházi hely elveszett az RMDSZ számára. Ennek valószínűségét maga a jelölt, Benkő Erika már keddi Facebook-bejegyzésében előrebocsátotta. A töredékszavazatok visszaosztása ugyanakkor kellemetlen eredménnyel is járhat, ugyanis egyes számítások szerint a parlamentbe frissen bejutott szélsőjobbos AUR-nak juthat a második szenátori hely.

Benkő Erika, aki a szövetség háromszéki szenátusi jelöltlistájának második helyén szerepelt, kedden tette közzé azt a bejegyzését, melyben jelzi, hogy minden jel arra mutat, a megyében az RMDSZ-nek nem sikerült elegendő szavazatot összegyűjtenie ahhoz, hogy a második szenátori hely megszerzésére elegendő legyen, így nem jut be a bukaresti törvényhozásba. Ugyanő megjegyzi, biztató viszont, hogy az erős háromszéki magyar képviselet meglesz az elkövetkező négy évben is. Benkő Erika hozzáteszi, tovább vezeti a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálatot, és a kialakulóban lévő politikai viszonyok alapján úgy véli, nagyon sok munkájuk lesz. Emellett visszatér a politikai tanácsadáshoz is.

A második szenátori hely lehetséges sorsa még hétfőn felvetődött, amikor Claudiu Năsui az MRSZ–PLUS szövetség bukaresti képviselője egy, a pártja által összeállított becslést tett közzé a parlamenti mandátumok eloszlásáról, alakulatokra és megyékre lebontva. A számítások szerint az RMDSZ-nek, mint négy évvel korábban, most is huszonegy képviselője és kilenc szenátora lehet. Ami Háromszéket illeti, az MRSZ–PLUS az akkor rendelkezésre álló adatok alapján úgy számolt, hogy az RMDSZ négy képviselői helyet nyerhet el a megyében, illetve egy szenátorit. A második szenátori hely kapcsán viszont a becslésben azt mutatták, hogy a szavazatok visszaosztása nyomán ez a Románok Egyesüléséért Szövetségnek jut majd. A frissen bejutott ultranacionalista párt Kovászna megyei szenátori listájának első helyén Ionuț Neagu mérnök állt. Egyes értesülések szerint az illető Londonban él.

Tamás Sándor az RMDSZ háromszéki szervezetének elnöke, valamint Antal Árpád, a sepsiszentgyögyi szervezet vezetője hétfőn hangsúlyozta, a választások végleges eredményeinek közlése előtt korai lenne bármilyen végső konzekvenciát levonni annak kapcsán, hogy a szavazatok visszaosztása után hogyan alakulnak a mandátumok. A végső eredmények tegnapi közzétételét követően lapzártánkig hivatalos állásfoglalás nem érkezett az RMDSZ-től, de mivel a szövetség által elért eredmények nem változtak érdemben, így a szenátori hely elvesztése biztosra vehető, illetve nagy a valószínűsége, hogy a fentebb említett becslés összeállítói nem tévedtek, és az AUR adhatja Háromszék második szenátorát.