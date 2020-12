A sepsiszentgyörgyi megyei kórház koronavírussal kezelt betegeit ellátó orvosok szerint az utógondozás is nagyon fontos, a vírusfertőzés szövődményeként jelentkező tüdőgyulladás következményeit sok esetben még hónapokig követni kell. Dr. Roșu Mátyás, a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház orvos igazgatója és András-Nagy Róbert menedzser a tegnapi sajtótájékoztatón a koronavírusssal összefüggő betegségek kezelésének menetéről beszélt.

Az elhunytak között az elmúlt héten is a társbetegségekkel rendelkező idős páciensek szerepeltek az első helyen, de hatvan évet alig meghaladó személyeket is jegyeztek, akiknek nem volt más betegségük. Tavaly novemberhez képest több mint tíz százalékkal csökkent az ápoltak száma a kórházban, a járóbeteg-rendelőben pedig felére csökkent a vizsgálatokra jelentkezők száma. A sürgősségen csak a legindokoltabb esetben jelentkeznek a páciensek, még sokan félnek a fertőzéstől, ezért csak akkor mennek orvoshoz, ha nagyon muszáj – hangsúlyozta a menedzser. Szerinte a kórházak finanszírozásánál tekintetbe kellene venni, hogy kik látnak el többletfeladatokat járványidőben, és szükség lenne egy ilyen típusú besorolásra – mondta menedzser.

Jelenleg 61 pozitív teszteredménnyel rendelkező pácienst ápolnak a megyei kórházban, az intenzív osztály újból telített, tíz kritikus állapotban lévő beteget kezelnek. Tíz gyanús esetet megfigyelés alatt tartanak az úgynevezett tamponzónában, ha fertőzöttségük igazolódik, áthelyezik őket a COVID-osztályra. Mindkét kórházvezető fontosnak tartja az utógondozást, mert tapasztalat szerint a betegségen átesettek jó részénél jelentkeznek tünetek a betegég lefolyása után két-három hónappal is. Abban bíznak, a védőoltás megjelenése és alkalmazása némileg megfékezi a koronavírus terjedését, de tekintettel ennek kései időpontjára, továbbra is arra bíztatnak, tartsuk be a biztonsági előírásokat, viseljünk védőmaszkot és kerüljük a tömeges találkozásokat.