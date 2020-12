Kormányalakítás: szombaton már egyeztet a jobboldal

A parlamenti többség kialakításáról és a közös kormányzásról kezdenek tárgyalásokat szombaton a Nemzeti Liberális Párt (NMP), az MRSZ-PLUS és az RMDSZ. Ezt Kelemen Hunor, az szövetség elnöke jelentette be Facebook-oldalán, miután csütörtök reggel Klaus Iohannis román államfő jelenlétében folytatott informális megbeszélést Ludovic Orbannal, a PNL elnökével, Dan Barnával, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnökével és Dragoș Tudoracheval, a Szabadság Egység és Szolidaritás Pártja (PLUS) ügyvezető elnökével. Az elnöki hivatal időközben jelezte, az elnök hétfőn konzultál a parlamenti pártok küldöttségeivel a miniszterelnök-jelöltről.

A három politikai erőnek néhány százalékpontos többsége lesz a parlament mindkét házában, a képviselőházban pedig a – mindenkori kormányt hagyományosan támogató – nemzeti kisebbségi frakció szavazataira is számítanak. Kelemen Hunor az Agerpres hírügynökségnek kifejtette, hogy egyelőre nem folyik egyezkedés a leendő kabinetben a tisztségek elosztásáról, és a Cotroceni-palotában lezajlott megbeszélés csak informális volt. Kijelentette továbbá, a közbeszédben megjelent hírek puszta spekulációkon alapulnak, hiszen a tényleges tárgyalások még el se kezdődtek. Az államfő csak néhány percet maradt az informális találkozón, azt akarta tudni, hogy a három alakulat megpróbál-e parlamenti többséget alakítani és természetesen együtt is kormányozni. „Mi folytattuk a megbeszéléseket, ütemtervet készítettünk, és úgy döntöttünk, hogy szombaton elkezdjük a tárgyalást a többség kialakításáról és a kormányprogramról. Funkciókról sem a kormány, sem a törvényhozás tekintetében nem tárgyaltunk, ez még korai lenne” – szögezte le az RMDSZ elnöke.

Az államfői hivatal ugyanakkor jelezte: hétfőre hívta meg a parlamenti pártok küldöttségeit Klaus Iohannis elnök a Cotroceni-palotába, hogy konzultáljanak a miniszterelnök-jelöltről. Elsőként a szociáldemokratákat fogadja, majd az NLP küldöttségét, utánuk az MRSZ-PLUS következik. Negyedikként Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) honatyáival tárgyal, majd az RMDSZ-el, a sort pedig a nemzeti kisebbségek parlamenti képviselőinek küldöttsége zárja.

Mint ismert, Klaus Iohannis már hétfőn bejelentette, hogy miután a választók több mint fele a jobbközép pártokra voksolt, jobbközép kormánykoalíció körvonalazódik, és a – választásokat egyébként megnyerő – Szociáldemokrata Párt (SZDP) így „végre” kimarad a politikai döntéshozatalból. Az NLP – a párt éléről államfővé választott Klaus Iohannis-szal folytatott egyeztetést követően – szerda este úgy döntött: Florin Cîțu pénzügyminiszter számára kér kormányalakítási megbízást. Az államelnök még nem nevezte ki formálisan miniszterelnök-jelöltjét, ugyanis a központi választási bizottság még nem hirdette ki a választások hivatalos végeredményét.

Az alkotmány szerint az elnök a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetés után nevezi meg miniszterelnök-jelöltjét, de csak akkor kellene a választások győztese által javasolt politikusnak adnia a kormányalakítási megbízást, ha az illető pártnak egyedül is többsége lenne a parlamentben. A Szociáldemokrata Párt már a választásokat követő napon azt terjesztette, hogy a választások nyerteseként az alakulat jelöltjét köteles Iohannis felkérni a kormányalakításra. Azt is jelezték több rendben is, hogy csakis egy SZDP kisebbségi kormányt, vagy egy, a párt miniszterelnök jelöltje vezette nemzeti egységkabinetet hajlandóak támogatni. Florin Cîțu személyét vehemensen elutasították, a választópolgároknak az urnáknál kinyilvánított véleményével való csúfolkodásnak minősítve a „román gazdaság sírásója” jelölését a miniszterelnöki tisztségre.