Enyhülni látszik a járvány, mégis gyarapodnak a súlyos esetek

Az újonnan azonosított esetekkel együtt 539 107-re nőtt a járvány kezdete óta azonosított fertőzések száma, 434 679 személyt – közel tízezret egy nap alatt – pedig gyógyultként tartanak nyilván. A frissen igazolt fertőzések lajstromát továbbra is a főváros vezeti, de az előző két naphoz képest jelentős csökkenés figyelhető meg, miután az elmúlt 24 órában 1762 új esetet jelentettek a hatóságok, ami közel kétszázzal való mérséklődést jelent. A megyék között Ilfov állt az első helyen 664 esettel, Konstancán némileg csökkent, de még mindig 500 fölötti a frissen igazolt fertőzöttek száma, Kolozs megyében pedig meghaladta a négyszázat szerda dél óta. Háromszáznál többet csak Iași megyében azonosítottak, míg Prahova, Temes, Galac, Brassó, Dâmbovița és Argeș megyék esetében kétszáz fölötti az esetszám. A legkevesebb új megbetegedést Hargita, Gorj, Ialomița, Szilágy, Mehedinți, valamint Kovászna megyében regisztrálták.

A kommunikációs törzs 127 koronavírus-fertőzéssel diagnosztizált személy (71 férfi és 56 nő) elhunytáról számolt be a legutóbbi jelentésében. Az új áldozatokkal 12 948-re emelkedett a betegséggel összefüggésbe hozható, a járvány kezdete óta jegyzett halálesetek száma. Míg az elmúlt két napban nem, most Háromszékről is jelentettek elhalálozást, ahogyan a szomszédos Brassó és Hargita megyéből is. Az áldozatok java része hatvan év fölötti volt, és három kivételével mindegyikük társbetegségektől is szenvedett.

A törzs által közzétettek szerint 24 óra alatt bár számottevően 12 251-re csökkent a kórházba ápolt fertőzöttek száma, viszont 17-el nőtt azoké, akik állapota súlyos és intenzív terápiás kezelésre szorulnak – összesen 1288-an.

A hatóságok továbbá azt is közölték, hogy az ország területén 42 757 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 11 637 pedig intézményi elkülönítésben. Továbbá 89 673 személy van házi, 115 pedig intézményes karanténban.

A járvány visszaszorítását célzó szabályok megsértéséért a karhatalmi szervek összesen 5401 bírságot szabtak ki 816 ezer lej értékben.