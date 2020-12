Három ezrelék alatt van a kéthetes fertőzöttségi mutató Sepsiszentgyörgyön, és ha a csökkenő tendencia kitart, karácsonykor akár vendéglőben is találkozhatnak a családok. Hátradőlni azonban nem szabad, továbbra is be kell tartani a járványügyi óvintézkedéseket – jelentette ki Antal Árpád polgármester csütörtöki sajtótájékoztatóján. Az elöljáró elmondta: csütörtök reggel beszélt a prefektussal arról, hogy milyen lazítás lehetséges, erről azonban a megyei készenléti bizottság fog dönteni december 16-án, az intézkedések pedig két hétre szólnak, tehát van esély arra, hogy a karácsonyt kevésbé szigorú korlátozások között töltsük. A Sepsi Aréna melletti korcsolyapályát már most megnyitják a közönség előtt, ám a szilveszter már kívül esik a 16-a utáni két héten, ezért erről majd később lesz szó.