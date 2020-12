Földgázbevezetésre nyert támogatást Uzon

Uzon első alkalommal vett részt projektjével a Nagy Infrastruktúra Operatív Programban (POIM), ami a korábbiakhoz képest nagyobb elvárásokat, sokkal több dokumentációt jelentett – vázolta lapunk érdeklődésére Ráduly István polgármester. Megjegyezte, sikerült beszerezniük az összes szükséges hatósági jóváhagyást, de a jó szakmai csapat, tervező és konzultáns is hozzájárult ahhoz, hogy elkészüljön és időben leadják a közel ezeroldalas pályázati iratcsomót.

Felidézte, az előző öt évben 27 projektet indítottak útnak, ezek közül 16 lezárult, további 11 pedig kivitelezés alatt áll, vagy még nem sikerült elindítani. Utóbbi 11 tervvel egyébként 87 millió lejt szereztek a község fejlesztésére, ám ahhoz, hogy ezeket a beruházásokat kivitelezzék 4,3 millió lejes önrészre van szükségük. És ezzel van gond. Korábban három alkalommal is kölcsönért folyamodott az önkormányzat, amit minden esetben sikerült is visszaadni, most azonban még ajánlatot sem kaptak. Az egyik pénzintézet, mellyel korábban már dolgoztak, azzal hárította el megkeresésüket, hogy a központ már nem fogadja el az önkormányzatokkal való együttműködést.

A földgáz bevezetését célzó – gyakorlatban 40 km vezeték, 2300 egyéni csatlakozó és 7,5 km magas nyomású földgázvezeték telepítését jelentő – pályázat önrésze 1,9 millió lej. Ráduly István szerint ezen összeg – akárcsak a többi, kivitelezésre váró további projektjeikhez szükséges önrész – előteremtésére az lehetne a megoldás, ha ismét elérhetővé válna az a korábban is létező kormányalap, melyből az önkormányzatok az elnyert pályázataik résztámogatásához kamatmentesen igényelhettek hitelt. Meglátása szerint ehhez a magyar érdekképviselet közbenjárására van szükség.

Időközben az önkormányzat egy másik kezdeményezése is beérett, megnyerték ugyanis a 29. pályázatukat: a környezetvédelmi alap kiírásán a község hét települése közvilágításának korszerűsítésére igényeltek forrásokat. Az elnyert 1,2 millió lej 1100 villanyoszlop és LED alapú, intelligens lámpatestek felszerelését célozza.

Benedek Zakariás RMDSZ-képviselő lapunk érdeklődésére elmondta, a szövetség még tavasszal benyújtott egy törvénymódosító javaslatot, melyben indítványozták, hogy az önkormányzatok az állami kincstártól kaphassanak kamatmentes hitelt ahhoz, hogy elkezdhessék, folytassák vagy befejezzék beruházásaikat. A javaslat még nem került a parlament asztalára, de azt remélik, az új törvényhozásban sikerül mielőbb napirendre tűzni. A szövetségi képviselő szerint nagyon sok önkormányzat van az Uzonéhoz hasonló helyzetben, s fontos, hogy az önrész előteremtésére mielőbb megoldás szülessen, másként félő, hogy elvesztik a megpályázott összegeket, s ez nagy veszteség lenne, hiszen így is keveset sikerül lehívni a rendelkezésre álló uniós alapokból – jegyezte meg.