Míg tavasszal és nyáron a kórház vezetői leginkább enyhébb, illetve középsúlyos állapotú páciensekről számoltak be a fertőzőosztályon kezelt, koronavírussal fertőzöttek esetében és az intenzív terápia COVID-részlegén elegendő volt a négy ágy, az ősz fordulatot hozott, egyre több a súlyos eset, növelni kellett az ágyszámot mindkét osztályon. András-Nagy Róbert menedzser az e heti tájékoztatón elmondta, az intenzív osztályon jelenleg hét, kritikus állapotú beteget látnak el, rajtuk kívül három páciens szorul lélegeztetőgépre, az elmúlt hét nap alatt pedig tizenhat háromszéki és három Brassó megyei fertőzött hunyt el a kórházban, mindannyiuknak több társbetegsége is volt. Míg októberben száz esetet láttak el az intenzív osztályon, ebből harminchat pozitív teszteredményű beteget, novemberben százhuszonkét pácienst ápoltak ugyanott, ebből hatvanat COVID-diagnózissal. A megyei kormányhivatal a szerdai tájékoztatóban 133 Kovászna megyei elhunytról adott hírt a járvány kezdete óta, ugyanakkor a megyei kórház vonatkozó heti adataiból kiderül, ennek több mint felét az elmúlt másfél hónap alatt jegyezték. A kórházban ápolt összes beteg egynegyedét teszik ki a koronavírus-fertőzöttek, akiket a többi pácienstől elkülönítve látnak el. Minden osztály működik, de kizárólag csak azokat a betegeket utalják be, akiknek kezelése csak kórházi körülmények között lehetséges – hangsúlyozta András-Nagy Róbert.

Az elmúlt egy hét alatt elhunytak közül egy 49 éves férfi volt a legfiatalabb, akit november 23-án utaltak be a sürgősségről súlyos állapotban, 50 százalékos véroxigén-szinttel egyenesen az intenzív osztályra, ott nyomás alatti oxigén ellátásban is részesült egyéb kezelés mellett, sokáig stabil volt az állapota, aztán hirtelen romlott és december 6-án elhunyt – ismertette dr. Roșu Mátyás orvos igazgató. A kórházvezető elmondta, az elhunytak mindenikének volt társbetegsége, leggyakoribb a szív-érrendszeri betegség, a diabétesz, túlsúly, veseelégtelenség, ugyanakkor két krónikus dializált férfiról is beszámolt, akik más betegségekben is szenvedtek.

December 2–9. között autóbalesetben megsérült pácienseket is elláttak a megyei kórházban, köztük több súlyos esetet, volt tüdősérülés, húgyhólyag-szakadás, koponyaalapi törés, medencetörés, többen még kezelés alatt vannak. A koronavírusból kigyógyultak közül is voltak visszatérők különböző panaszokkal, köztük légzési nehéz­séggel. Novemberben 1895 esetet láttak el a sürgősségen, ebből 174 volt gyermek, a járóbeteg-rendelőkben 5264 vizsgálatot végeztek, ebből 206-ot távkonzultációban, a kórház osztályaira 990 beteget utaltak be, egynapos ellátásban 244-en részesültek. A múlt hónapban 168 sebészeti beavatkozást jegyeztek a beutaltak körében. Novemberben hetven szülés volt a kórházban, közülük egy ikerszülés. Említett időszakban 1840 PCR-tesztet végeztek a kórház laboratóriumában.