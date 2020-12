Figyelni kell az AUR-t

Évek óta beszélünk róla, hogy a mély állam beleszól a politikába, és manipulálni próbál bizonyos döntéseket, ám ez az első alkalom, amikor nagyon egyértelmű és szorosnak tűnő kapcsolata látszik egy párttal – fejtegette az elöljáró, hangsúlyozva, hogy maga nem rendelkezik információkkal erről a kérdésről, csak néhány jól értesült, szavahihető elemzőt idéz. Egyikük Dan Tapalagă, a G4Media egyik vezető újságírója, a másik Alina Mungiu-Pippidi politológus, egyetemi tanár, a România Curată portál munkatársa, a harmadik pedig Iulian Fota, aki a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) nemzeti hírszerzési kollégiumának volt igazgatója és jelenleg is tanára, Traian Băsescu volt államfő egykori nemzetbiztonsági tanácsadója, a Román Diplomáciai Intézet hivatalban levő vezetője. (Szerk. megj.: Fota volt az első román hivatalos személy, aki közösségi oldalán kijelentette, hogy az AUR nem egy autentikus alakulat, hanem „a hazai román laboratóriumok projektjének eredménye. Román!!!! Belföldi és külföldi, de román!” Bejegyzése akkora meghökkenést keltett, hogy másnap visszatért rá, és pontosított: az AUR tagjai, „akárcsak a legionárusok, román jelenséget képviselnek, amely lentről felfelé nőtt”, a laboratóriumok alatt pedig „történelmi folyamatokat” kell érteni.) Antal Árpád szerint az említett elemzők szava olyan súllyal esik latba, hogy nem szabad minimalizálni az új párt által jelentett veszélyt, sőt, ezen a szemüvegen keresztül is figyelni kell rá.

Kijelentette: az lenne a legfontosabb, hogy a politikai döntés kerüljön vissza a parlamentbe, a demokrácia és a jogállam alapintézményéhez, amelynek ugyan kevés a hitele a mai Romániában, de a hitelrombolás a mély állam érdeke is lehet. A politikus leváltható, de ha a parlament hitelét szétrombolják, akkor sokkal kevésbé átlátható intézmények tudnak politikai döntéseket hozni vagy befolyásolni – érvelt a sepsiszentgyörgyi elöljáró, aki szerint „ez a pokol Traian Băsescu tíz évi államelnöksége alatt szabadult el”. Antal Árpád szerint az is sokat elárul Romániáról, hogy a PMP és a Pro Románia, egy volt államfő és két volt kormányfő pártjai kiestek a parlamentből, habár önmagában ez nem kár.

Az viszont nagyon nagy veszteség a magyar közösség számára, hogy Benkő Erika nem kapott szenátori mandátumot a parlamentben – véli Antal Árpád. Az ő munkáját vidéken talán kevésbé látták, de amit a teljes erdélyi magyarságért végzett, az pótolhatatlan, és bár a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat élén folytatja tevékenységét, azokból a nemzetközi fórumokból hiányozni fog, ahol a magyarságot érő sérelmek is szóba kerültek – magyarázta. Az RMDSZ-nek ezután is szüksége lesz ilyen képviseletre, nagyon fontos lesz a szövetség külpolitikája, mert nem békeévek következnek, az AUR biztosan szítani fogja a gyűlöletet, és bár ebből valamennyit vissza lehet fogni, ha az RMDSZ is kormányon lesz – márpedig világos, hogy az NLP és az USR–PLUS is ezt szeretné –, a közhangulaton érződni fog az új párt jelenléte.