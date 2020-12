Ki védi meg a hazát?

Úgy látszik, most ő is lát fantáziát a magyarokkal való üzletelésben, és lehet, hogy titokban árulja Erdélyt az erdélyi magyarok kegyeiért, pontosabban azért, hogy azok támogassák eleve kudarcra ítélt kormányát. Csak akkor tudja vezetni Romániát kedvenc Nemzeti Liberális Pártja (NLP), ha annak szekerét az RMDSZ is tolja. Így az országban a vesztes NLP fog uralkodni és rajtuk Iohannis. Ezért ajánlanak a magyaroknak nyíltan két miniszteri posztot, és titokban ki tudja mit? Talán még Erdélyt is.

A szociáldemokraták azért nyertek a választásokon, mert a vörös pestis vírusa elég sok embert megfertőzött, ami immunreakciót váltott ki belőlük, s kényszerítette őket, hogy az SZDP-re szavazzanak. De mivel Iohannis jobban fél a vörös pestises fertőzöttektől, mint a koronavírusosoktól, ezért őket nem szeretné a hatalom közelében sem látni. Sajnos, ezzel olyan illusztris személyiségek estek el a tróntól, mint a székelyeket a zászlólengetés miatt akasztással fenyegető volt miniszterelnök, Mihai Tudose is, aki már a kampányban attól félt, hogy Orban „elárulja” az országot azért, hogy a választások után elnyerje az RMDSZ támogatását. És most tessék: pont ez történik! Facebook-bejegyzésében reszkető kezekkel írta meg: attól is tart, hogy a Minority SafePack polgári kezdeményezés következtében – amelyet több mint egymillióan írtak alá – az Európai Bizottság jogalkotási folyamatot indít el a kisebbségek érdekében. Sajnos, nem lévén hatalmon, nem tudja megakadályozni, s mint mondta: „a magyar–német vásáron” eladják az országot. Ettől a rémtől félt a Pro Románia vezére, Victor Ponta is, akinek pártocskája sajnos nem jutott be a parlamentbe sem. Ő attól is tartott, hogy „valaki” kívülről akar határozatokat ránk erőltetni, mert úgy döntöttek, az európai Románia a Kárpátoknál érjen véget.

A Népi Mozgalom Pártja, amelynek szülőatyja a volt elnök, Băsescu, és amely párt kebelében dobog még néhány hazafi szíve, szintén kívül rekedt a parlamenten, így helyettük a Románok Egységéért Szövetségnek (AUR) kell egyesítenie Romániát a Moldovai Köztársasággal. Ők aztán pótolják a többi pártban szunnyadó „hazafiakat” is. Ezek igazi ortodox hívők, akik csak a koronavírusban nem hisznek, és ezért a maszkviselést is ellenzik. Már több hőstettet is végrehajtottak, mint az úzvölgyi temető elfoglalása, de a Moldvai Köztársaságban is megjelentek néhányszor, és úgy lépnek fel, hogy vezérüket, George Simiont leléptették, kitiltották onnan. De ez nem akadályozhatja meg őt abban, hogy a két román országot egyesítsék. És úgy néz ki, hogy minket, Kovászna megyeiket sem hagy magunkra a párt oszlopos tagja, Dan Tanasă. Így a parlamentben sok honvédő lesz, akik vissza tudják verni a magyarok eddigi túlzott követeléseit, és meg tudják nyirbáltatni mostanig elismert jogaikat is.

Sajnos, a félmagyar kormányfő, Orban lemondott, pedig ő is hatékonyan akadályozta félfajtája igényeinek teljesítését. Nem értett egyet azzal, hogy a közigazgatási egységek létrehozásának kritériumai között szerepeljen az etnikai is, és azzal sem, hogy lecsökkentsék a küszöbértéket, amely nyelvhasználati jogokat biztosít a nemzeti kisebbségeknek egy-egy településen. (Közben egész jól sikerült elfelejtenie magyarul.)

A kormányzásban, úgy néz ki, a liberálisok és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR–PLUS) együtt fognak kormányozni az RMDSZ-szel. Az USR–PLUS már korábban is jól megoldotta volna a nemzeti kisebbségek problémáit, hisz megmondták, hogy azokkal nem kell foglakozni. Azzal vádolták a szociáldemokratákat, hogy a Román Hírszerző Szolgálat jelentéseit „rejtegetik”, hogy ne derüljön fény az erdélyi magyar szélsőségességre. Most, ha hatalomra kerülnek együtt a magyarokkal, akkor ott, a kormányban helyben le tudnak számolni velük. Mindkét szervezetnek (NLP, USR–PLUS) voltak hazafias megnyilvánulásai, de most, hogy az igazi honvédők egy része nem került be a parlamentbe, a haza megvédésének nemes feladata leginkább az aranyos AUR-osokra hárul, akik az ortodox egyház segítségével meg tudják akadályozni még azt is, hogy Iohannis eladja a magyaroknak Erdélyt.