A Központi Választási Iroda által szerda este közzétett, az óvások elbírálása előtti eredmények alapján az RMDSZ-nek sikerült megszereznie mind a négy képviselői mandátumot Háromszéken a vasárnapi parlamenti választásokon. Ezt a szövetség háromszéki vezetői is megerősítették. Az eredmény már csak azért is rendhagyó, mivel Erdővidéknek kilencven év után lesz saját törvényhozásbeli képviselője. Az is biztossá vált, hogy az RMDSZ-nek csak az egyik felsőházi mandátumot sikerült elnyernie, a tisztséget Fejér László Ödön tölti be, míg a második szenátori helyre szinte biztos, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) jelöltje fut be a töredékszavazatok visszaosztása nyomán.

Tamás Sándor, a szövetség háromszéki szervezetének vezetője lapunk megkeresésére elmondta, páratlan eredmény született, hiszen ezelőtt nem volt példa arra, hogy mind a négy képviselőházi helyre az RMDSZ jelöltje kerüljön be. Ezúttal Miklós Zoltán közgazdász, Könczei Csaba mezőgazdasági szakember, Benedek Zakariás szórványképviselő és Gál Károly kereskedelmi szakember. Az elnök hozzátette, hogy a negyedik mandátum abból a szempontból is lényeges, hogy kilencven év után az első alkalom, amikor Erdővidéknek is parlamenti képviselője van, olyan ember, aki ott is él, így még közelebbről ismeri a térség problémáit. Tamás Sándor azt is elmondta, hogy előző választásokon legtöbb három képviselői mandátumot sikerült megszerezni a megyében, és általában két szenátori helyet. Utóbbi sajnos most nem jött össze, a számítások alapján 3891 szavazat hiányzott ahhoz, hogy az RMDSZ szenátorjelölt-listájának második helyezettje, Benkő Erika is bejusson a bukaresti törvényhozásba. Tamás Sándor úgy véli, a maguk részéről megtettek mindent, amit lehetett, de ahhoz, hogy a szükséges szavazatszám is összegyűljön, az embereknek nagyobb arányban kellett volna az urnákhoz járulni.

Tamás Sándor lapunknak megerősítette, biztosra vehető, hogy a második szenátori hely a Románok Egyesüléséért Szövetségnek (AUR) jut a töredékszavazatok visszaosztása folytán. Az elnök elmondta: bár még hátravan az óvások elbírálása, számításaik szerint ezek nem befolyásolhatják a végső eredményt. Az óvásokat a Népi Mozgalom Pártja nyújtotta be, de pozitív elbírálás esetén sincs esélye, hogy átlépje az ötszázalékos belépési küszöböt. Tamás Sándor továbbá azt is megerősítette, hogy az AUR Kovászna megyei szenátori listájának első helyén Ionuț Neagu kézdivásárhelyi mérnök neve szerepelt, aki tudomásuk szerint jelenleg Londonban él.

A vasárnapi választáson Kovászna megyében a szövetség a képviselőházi jelöltekre leadott érvényes szavazatok 70,35 százalékát, szenátus esetében pedig a 72,29 százalékát szerezte meg.