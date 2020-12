Előző írásunk

A Központi Választási Iroda által szerda este közzétett, az óvások elbírálása előtti eredmények alapján az RMDSZ-nek sikerült megszereznie mind a négy képviselői mandátumot Háromszéken a vasárnapi parlamenti választásokon. Ezt a szövetség háromszéki vezetői is megerősítették. Az eredmény már csak azért is rendhagyó, mivel Erdővidéknek kilencven év után lesz saját törvényhozásbeli képviselője. Az is biztossá vált, hogy az RMDSZ-nek csak az egyik felsőházi mandátumot sikerült elnyernie, a tisztséget Fejér László Ödön tölti be, míg a második szenátori helyre szinte biztos, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) jelöltje fut be a töredékszavazatok visszaosztása nyomán.