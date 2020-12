Új rektora van a Sapientiának

A 47 éves filozófiatörténész professzor 2006 óta főállású oktatója az egyetemnek, mindeddig a kolozsvári kart és az egyetem döntéshozó szervét, a szenátust vezette. Tonk Márton egyedüli jelölt volt a tisztségre, és a szavazatok csaknem 96 százalékát szerezte meg. Az egyetemi választásokon a szavazati joggal rendelkező tanárok és diákképviselők több mint 80 százaléka vett részt. A rektori munkát azt követően kezdheti el, hogy választott tisztségében az oktatásügyi minisztérium is megerősíti.

Tonk Márton elmondta: jövőre lesz húszéves az egyetem, és az első számú kihívás számára a húsz év alatt elért eredmények megerősítése. Hozzátette, a doktori iskolák beindítása lesz a mandátuma kiemelt feladata. Megjegyezte: a doktorképzést olyan hiányszakokon indítanák, ahol az egyetem most is kiemelkedő kutatási eredményekkel rendelkezik, és ebben sem a mennyiségre, hanem a minőségre összpontosítanának. Azt is céljának tekinti, hogy Sepsiszentgyörgyön hozzák létre az egyetem negyedik karát. A székelyföldi városban a marosvásárhelyi kar kihelyezett tagozata működik, ahol jelenleg agrártudományi és erdőmérnöki képzés folyik, de készülnek az akkreditációs dossziék a sport és edzői szakokra és művészeti szakokat is indítanának. Ezeket szerveznék önálló karrá.

Tonk Márton azt is megemlítette, hogy szeretné erősíteni azt az életérzést, hogy „jó sapisnak lenni” mind szakmai tekintetben, mind közösségi tevékenység és szerepvállalás tekintetében, mind pedig anyagi tekintetben is.

A magyar állam anyagi támogatásával működő, Romániában azonban magánegyetemként bejegyzett Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 2001-ben kezdte az első tanévét, első rektora a most rektorrá választott Tonk Márton édesapja, néhai Tonk Sándor történész volt. A mostani választásokat azért írták ki, mert hamarosan lejár Dávid László rektor második mandátuma.

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem három (kolozsvári, csíkszeredai és marosvásárhelyi) karán és négy oktatási helyszínén összesen 32 alapszakon és 12 mesterszakon oktatnak. Az egyetemnek a 2020–2021-es tanévben közel 2300 hallgatója van.