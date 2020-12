Az ügyben vádat emeltek többek között Ion Iliescu volt államfő ellen, akit emberiesség ellen elkövetett bűncselekménnyel vádoltak. Az elsőfokú hasonló ítéletet tavaly májusban hozta meg szintén a legfelsőbb bíróság, amely most másodfokon ugyanúgy döntött. Az ítélet megsemmisítette az ügyészek által összegyűjtött bizonyítékokat. Az ügy már előzetes szakaszban elakadt, hiszen 2019 májusában az előzetes elbírálást végző bíró megállapította, hogy törvénytelenül állította össze az ügyészség a vádiratot. Most helybenhagyták az akkori döntést, elutasítva a vádhatóság fellebbezését. A katonai ügyészség 2017 júniusában emelt vádat összesen 14 személy ellen, majd 2018 februárjában kezdődött el az ügy előzetes tárgyalása, így érdemben a bíróság nem tárgyalta a vádiratot. Az ügyészség Ion Iliescu volt elnököt, Petre Roman volt miniszterelnököt, Virgil Măgureanut, a Román Hírszerző Szolgálat akkori igazgatóját és Miron Cozma bányászvezért is vád alá helyezte. 1990 júniusában az állami karhatalmi szervek erőszakosan léptek fel az akkori hatalom ellen tüntető polgárokkal szemben, majd Bukarestbe szállították a Zsil-völgyi bányászokat, akik ellenzéki pártok székházait dúlták fel, az utcán pedig brutálisan bántalmaztak polgári lakosokat.