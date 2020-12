Csalóka csökkenés

Az újonnan azonosított esetekkel együtt 551 900-re nőtt a járvány kezdete óta azonosított fertőzések száma, 451 477 személyt pedig gyógyultként tartanak nyilván. Tehát továbbra is magasabb a gyógyultak száma, mint a frissen igazolt fertőzéseké. Utóbbiak lajstromát továbbra is a főváros vezeti, az elmúlt 24 órában viszont látványosan, nagyjából hétszázzal esett vissza az esetszám, de ebben nagy szerepe lehet az alacsonyabb tesztszámnak. A megyék tekintetében is ennek tudható be, hogy Kostancát és Ilfovot leszámítva (437, illetve 344), az eddigi listavezetők közül – elsősorban Brassó, Galac, Kolozs, Iași, Temes – mindenhol jelentős visszaesést jegyeztek, miután messze háromszáz alatt maradtak az esetszámot. Tizenegy megyében ugyanakkor száz és kétszáz közötti fertőzésszámot közöltek a hatóságok. A legkevesebb új megbetegedést Hargita megyében azonosították, rekordnak számító kilencet, ötven alatti újonnan igazolt esetszámot pedig, Gorj, Krassó-Szörény, Kovászna, Mehedinți, Neamț, Szilágy megyékben regisztráltak.

A kommunikációs törzs 148 koronavírus-fertőzéssel diagnosztizált személy (86 férfi és 62 nő) elhunytáról számolt be a legutóbbi jelentésében, köztük egy több társbetegségről szenvedő újszülött. Az új áldozatokkal 13 116-re emelkedett a betegséggel összefüggésbe hozható, a járvány kezdete óta jegyzett halálesetek száma. Háromszékről és Hargita megyéből ez alkalommal nem jelentettek elhalálozást, de a szomszédos Brassó megyéből viszont igen. Az áldozatok java része ötven év fölötti volt, és hat kivételével mindegyikük társbetegségektől is szenvedett.

A törzs által közzétettek szerint 24 óra alatt kissé csökkent a kórházba ápolt fertőzöttek száma (11 886), közülük viszont még mindig sok a súlyos állapotban lévő és intenzív terápiás kezelésre szoruló. Összesen 1288-an vannak ebben a helyzetben.

A hatóságok továbbá azt is közölték, hogy az ország területén 40 530 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 11 527 pedig intézményi elkülönítésben. Mindkét szám enyhén mérséklődött 24 óra alatt. Továbbá 66 100 személy van házi, 116 pedig intézményes karanténban. Előbbinél ez több mint húszezerrel kevesebb mint egy nappal korábban.

A járvány leküzdését célzó szabályok megsértéséért a karhatalmi szervek összesen 5497 bírságot szabtak ki 902 649 ezer lej értékben.