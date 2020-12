Sok a súlyos beteg

Az újonnan azonosított esetekkel együtt 556 335-re nőtt a járvány kezdete óta azonosított fertőzések száma, 457 360 személyt pedig gyógyultként tartanak nyilván. Ennek alapján is úgy tűnik, tovább mérséklődni látszik a járvány terjedése, az alacsony tesztszám miatt viszont ez biztosra nem állítható. A fővárosi adatok legalábbis rácáfolni látszanak: a kevés tesztből is 1100 fölötti új igazolt megbetegedést jegyeztek, ami megközelíti az előző napit. A megyék tekintetében is az alacsony testszámmal arányos a visszaesés, a „listavezetők” közül csak Brassó és Konstanca szerepel háromszáz fölötti esettel. Előbbinél ez a szám viszont magasabb, mint egy nappal korábban. Iași, Ilfov és Temes kétszáz feletti megbetegedéssel szerepelnek a nyilvántartásban, és akárcsak egy nappal korábban, tizenegy megyéből száz és kétszáz közötti fertőzésszámot közöltek a hatóságok. Számottevő visszaesés szinte egyiknél nem mutatkozik, miközben a tesztelések száma jóval alacsonyabb volt. A legkevesebb új megbetegedést Teleorman és Hargita megyékben azonosították, húsznál kevesebbet, Gorj, Kovászna, Krassó-Szörény, Mehedinți, Szilágy megyékben pedig harminc alatt,

A kommunikációs törzs 121 koronavírus-fertőzéssel diagnosztizált személy (74 férfi és 47 nő) elhunytáról számolt be a legutóbbi jelentésében. Az új áldozatokkal 13 385-re emelkedett a betegséggel összefüggésbe hozható, a járvány kezdete óta jegyzett halálesetek száma. Háromszékről és Hargita megyéből akárcsak egy nappal korábban, nem jelentettek elhalálozást, a szomszédos Brassó megyéből viszont ismét. Az áldozatok java része ötven év fölötti volt, és négy kivételével mindegyikük társbetegségektől is szenvedett.

A törzs által közzétettek szerint 24 óra alatt megugrott a kórházba ápolt fertőzöttek száma (12 136), sok a súlyos állapotban lévő és intenzív terápiás kezelésre szorulóké is, összesen 1288-an vannak ebben a helyzetben, ami eggyel több mint egy nappal korábban.

A hatóságok továbbá azt is közölték, hogy az ország területén 42 328 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 11 460 pedig intézményi elkülönítésben. Továbbá 65 354 személy van házi, 130 pedig intézményes karanténban. Előbbinél ez több mint húszezerrel kevesebb mint egy nappal korábban.

A járvány leküzdését célzó szabályok megsértéséért a karhatalmi szervek összesen 6134 bírságot szabtak ki 1 133 872 ezer lej értékben.