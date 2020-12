Kettős mérce magas fokon

A mérkőzés 14. percében Colțescu jelezte Hațegan játékvezetőnek, hogy valakit ki kell állítani a törökök szakmai stábjából. Honfitársának kérdésre, hogy kit, azt találta mondani: „azt a feketét” (románul „ăla negru”), amin az érintett, Pierre Webo felháborodott, heves szóváltás kezdődött, majd a csapatok az öltözőbe vonultak.

A történtek után a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) elhatárolódott a játékvezető megnyilvánulásától, kijelentve, hogy elítéli a rasszizmus minden formáját. Ionuț Stroe ifjúsági és sportminiszter elnézést kért, majd a külügyminisztérium is reagált az ügyre. A jobboldali magyar médiaorgánumok szolidaritást vállaltak Colțescuval, aminek a román sajtó tapsolva éljenzett. A közösségi oldalon is számtalan bejegyzés megjelent az esettel kapcsolatban, olyan javaslatok is elhangzottak, hogy a Fekete-tengert és a brassói evangélikus Fekete templomot is át kellene nevezni, nehogy a nyugati liberálisok azt is pellengérre állítsák. A román politikai élet legújabb szereplője is elmondta véleményét, az erős fociultra-maggal rendelkező Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szolidaritást vállalt a bíróval, azt állítják, hogy a játékvezető agresszív országos és nemzetközi lejárató kampány áldozata.

Sebastian Colțescu még a lefújást követően Twitter-üzenetben kért elnézést, jelezve, hogy nem állt szándékában rasszistának lenni. A bocsánatkérés ellenére a román médiaorgánumok többsége egyértelműen bűnösnek bélyegzi a játékvezetőt. Colțescu már 17 éve élvonalbeli és 2006 óta nemzetközi bíró, rendkívül zűrös és ellentmondásos karriert futott be. Kis túlzással klubvezetők és szurkolók egyaránt gyűlölik Romániában, mert imád túlzott szigorral előtérbe kerülni, évek óta a legtöbb lapot kiosztó és legtöbb tizenegyest befújó román játékvezető, kimagasló hibaszázalékkal.

Erdélyi magyarként gondolkodóba ejtettek a történtek, hiszen egy BL-találkozón elhangzott szó miatt nemzetközi botrány kerekedett, holott a román első osztályban időről időre felcsendülő xenofób, idegengyűlölő megnyilvánulások kapcsán a fülük botját sem mozdítják a nemzetközi szervek. A Sepsi OSK több mérkőzésén is nyomdafestéket nem tűrő módon szidják a magyarokat, teli torokból üvöltik, hogy kifelé velünk az országból, amiért szemkiszúrásból a FRF néhány ezer lejes bírsággal „jutalmazza” az elkövetőket. A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat egyetlen korábbi feljelentésére sem érkezett válasz a nemzetközi labdarúgószervek részéről, mindegyiket a szőnyeg alá söpörték. Talán ha migránsok lennénk, vagy esetleg színes bőrűek, akkor a mi helyzetünk is felkeltené az illetékesek figyelmét? Így meg csak ízlelgethetjük a kettős mércét.

A román játékvezetők is hozzászoktak, hogy a hazai bajnokságban minden megengedett, a játékosok gyakran melegebb éghajlatra küldik a játékvezetőket, röpködnek a káromkodások, így nem meglepő, ha egyes bírók tűrik az ilyen megnyilvánulást, talán át is veszik ezt a mentalitást. Ha viszont Colțescu kicsit is rá akart volna szolgálni a BL-mérkőzésen kapott több ezer eurós fizetségre, vehette volna a fáradságot, és megtanulhatta volna, hogy kik tartoznak a csapatok szakmai stábjába, így honfitársa kérésére azt is válaszolhatta volna: a Başakşehir másodedzőjét kell kiállítani, és magát is megkímélte volna a meghurcolástól.

Persze, könnyű utólag okoskodni. Annyi biztos viszont, hogy ha Colțescu eltűnik a süllyesztőben, senki sem fogja bánni – talán csak az AUR –, mert többet ártott, mint használt a román futballnak.