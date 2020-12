Je suis román

Negru. Románul ez feketét jelent. Sem többet, sem kevesebbet. Amikor Sebastian Colțescu kimondta ezt a szót, nem gondolta volna, hogy véget ért a karrierje. Nem gondolta volna, hogy botrány lesz belőle, hogy a török elnök is megszólal az ügyben, hogy a mimózamilliárdos futballisták sírós, érzékenykedő kislányokká vedlenek és igazságért siránkoznak. Nem, mert csak annyit mondott: „a fekete”.

Ennyit mondott a PSG–İstanbul Başakşehir BL-meccsen, amikor a szintén román vezetőbíró megkérdezte tőle, hogy ki szólt be kinek a pályán, kinek mutassa fel a piros lapot, mire Sebastian Colțescu azt mondta, hogy „a fekete”. Nem azt mondta, hogy az a rohadék, aljadék, szemétláda fekete.

De Pierre Webo a „negru” szó hallatán dühbe gurult, és mindenki más is hisztizett annak libsi rendje és módja szerint. A török játékosok nem akarták folytatni a meccset, a PSG színes bőrű játékosai is reklamáltak, mintha nem több millió eurót kereső futballisták, hanem óvodás kislányok lennének. Csodálom, hogy nem térden állva vonultak le a pályáról – a Black Lives Matter iránti szolidaritásból.

Így ér véget egy karrier. Sebastian Colțescunak alighanem vége van. Lehet, nem jutott eszébe a játékos neve, és a bőrszíne alapján nevezte meg. Degradálta ezzel? Vérig sértette? Belegázolt a becsületébe? Ugyan már, miről beszélünk: nem Black Lives Matternek nevezik a legújabb amerikai fosztogató mozgalmat is? Akkor az a fekete rendben van, ez a fekete meg nincs rendben, mert román mondta? Azzal nem a bőrszínére minősítenek le egy embert? Szörnyű, hogy ilyeneket egyáltalán magyarázni kell.

És közben a csapból is azt folyt, hogy a román játékvezető, a román gazember, a román érzéketlen. A román. Az a kelet-európai felvilágosulatlan barom. Mert azt nyilván lehet, hisz ő fehér. És aki fehér, az vessen magára, az megérdemelné, hogy naponta véresre önostorozza a hátát. Ha ráadásul román, akkor szöges ostorral tegye ezt.

És nemcsak a nemzetközi liberális honlapok, hanem egyes magyar hírportálok is elkezdtek a román játékvezető múltjában turkálni. Nem viccelek, tényleg ezt tették: azt sejtették, hogy voltak erre utaló jelek, mármint arra, hogy előbb-utóbb „feketézni” fog. Veszélyes fickó, több ügye volt, azt ugyan nem írták le, hogy milyenek, de voltak! És akinek „ügyei” voltak, az csakis egy rasszista román szemétláda lehet. Sőt, még a török elnök is beszállt a nyugati libsik kedvenc meccsébe, és olajat öntött a tűzre a Twitter-oldalán.

Szóval ma je suis román. Mert mind románok leszünk, ha hagyjuk a gondolat- és rasszizmusrendőrség garázdálkodását.

Pataky Tamás (Magyar Nemzet)

Román dicséretözön

Számos román hírportál, lap kiemelt helyen és nagy terjedelemben számolt be arról, hogy a Magyar Nemzet véleménycikkében állt ki Sebastian Colțescu játékvezető mellett. A bukaresti médiumok öles betűkkel közölték a Magyarországról érkezett szolidaritás tényét, több hírtelevízió rövid híradásban tájékoztatott a magyarországi kiállásról. Más beszámolóban is megjegyezték, hogy az Orbán Viktor miniszterelnököt, illetve a Fideszt támogató Magyar Nemzet újságírója védelmébe vette a román játékvezetőt, míg Bukarest csendben maradt vagy éppenséggel elítélte Colțescu tettét. Cozmin Gușă volt parlamenti képviselő, több vezető politikus, így Vlad Plahotniuc moldovai exkormányfő, Traian Băsescu volt államfő, valamint Adrian Năstase egykori miniszterelnök tanácsadója éles hangú Facebook-bejegyzésben reagált a Je suis román című írásra. „A Magyar Nemzet napilap olyan címmel közölt írást, ahogyan az Romániában nem történt meg. Ütős leckét adtak ezzel a román sajtó talpnyalóinak, a román hatóságoknak és Ionuț Stroe miniszternek, aki sietett megfeddni a mi románunkat, és ostobán bocsánatot kérni valamiért, amiért mi, románok nem voltunk hibásak” – fogalmaz a geostratégiai elemzőként is ismert Gușă, aki magyar nyelven köszönte meg az állásfoglalást. A Magyar Nemzet cikkéről szóló román médiabeszámolók óriási népszerűségnek örvendtek az olvasók körében, több ezren köszönték meg kommentekben a Magyarországról érkező szolidaritást.