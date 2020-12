Következő írásunk

Az előző fordulókhoz hasonlóan a Sepsi-SIC győzelemmel, a Kézdivásárhelyi SE viszont vereséggel fejezte be a női kosárlabda Nemzeti Liga legutóbbi sepsiszentgyörgyi buboréktornáját. A megyeszékhelyi zöld-fehérek és a céhes városbeli kék-fehérek is csak a Bukaresti Rapid együttesével mérkőztek meg a Sepsi Arénában, az Agronómia Bukarest ugyanis nem tudott részt venni a viadalon, mert több játékosa is koronavírusos.