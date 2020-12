ADVENTI ERKÉLYZENE SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A szervezők adventi erkélyzenével teszik meghittebbé a karácsonyra való készülődést. Az érdeklődők az adventi várakozás vasárnapjain csodálhatják a város különböző pontjain az épületek erkélyeiről elhangzó muzsikaszót 12–16 óráig. Az események első állomása a Bod Péter Megyei Könyvtár (Magyar Kulturális Intézet), amelyet a Babeș–Bolyai Tudományegyetem és a Bene-ház épülete (Székelyföldi Vadászati Múzeum) követ. Az erkélyzenés produkció minden alkalommal a vasútállomás épületének erkélyén zárul. Következő alkalommal december 20-án a Cantus Firmus vegyes kar kvintettjével hangolódhatunk a közelgő ünnepre.

Röviden

EGY DOBOZNYI SZERETET. Sepsiszentgyörgyi fiatalok a Vöröskereszttel együttműködve olyan adománygyűjtést szerveznek, melynek eredményeként „egy doboznyi szeretetet” ajánlanak fel a rászorulóknak. Az adományozókat december 16-án várják a megyeszékhelyi Szimplába. A dobozokba többféle adományt várnak: jó állapotban lévő, illetve új ruhadarabokat, játékokat, könyveket, tanfelszereléseket, higiéniai cikkeket, elektronikai eszközöket, valamint tartós élel­miszereket. A kiosztásban a Vöröskereszt nyújt segítséget, hogy azok az igazán rászorulókhoz kerüljenek.

KARÁCSONYI VÁSÁR. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház által szervezett online karácsonyi vásár oldala a következő linken érhető el: kultura.ro/karacsonyi-vasar-2020. ♦ A Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA) a haromszeki.ro oldalon szívesen népszerűsíti partnerei termékeit, szolgáltatásait, amit karácsonyi ajándékozás időszakára szántak. Amire szükség van: egy jó minőségű fotó a termékről/szolgáltatásról; termék neve, ára (magyarul, románul); hol található (üzlet megnevezése, címe).

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATRA számíthatnak mind­azok, akiket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt jogsérelem ért. Elérhetőség a 0741 568 527-es telefonon.

Színház

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház december 15-én, kedden indítja el a VR360 SZÍNHÁZ nevű legújabb projektjét. Az Eugen Gyemant által rendezett, Száll a kakukk fészkére című előadás az első VR360-as technikára adaptált színházi elő­adás. Jegyeket a teatruVR.ro oldalon lehet vásárolni.

Rajzpályázat gyermekeknek

A Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért (KÁMME) Alapítvány határon túli magyar gyermekek számára hirdet pályázatot A mi karácsonyunk címmel. A pályázatra 3 és 14 év közötti, határon túli magyar gyermekek rajzait, festményeit várják, melyekből virtuális és hagyományos kiállítást is szerveznek. Beküldési határidő: 2021. január 25. A nevezés díjmentes. A kitöltött, aláírt, nevezési lap és a gyermekrajz(ok) egyidejű beküldésével érvényes a KÁMME Alapítvány címére (1016 Budapest, Aladár u. 17.). A nevezési lap letölthető a kamme.keesz.hu honlapról.

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-PLÉBÁNIA. Hétfőtől péntekig 6 órától roráte szentmisét tartanak. Kedden várják a gyerekeket is, hogy ők is részesülhessenek az adventi várakozás szépségében és örömében; az esti szentmise előtt, 17 órától csendes szentségimádás lesz. Keddtől szombatig 18 órától is vannak szentmisék. Szerdán 17.45-től közösen imádkozzák az esti dicséretet a zsolozsmából. Csütörtökön 18 órától a betegekért, pénteken este az elhunytakért végeznek közös szentmisét; csütörtökön 17 órától a szentségimádási órát az Élet a Lélekben csoport tagjai fogják vezetni. Vasárnap 8.30, 10.30, 12 és 18 órától lesznek a szentmisék. Vasárnaponta 17.30-tól adventi áhítatra várnak mindenkit.

SZENT JÓZSEF-PLÉBÁNIA. Kedden kezdődik a Szent Család-járás. A 18 órától kezdődő szentmisén megáldják a Szent Család-képeket. A lehetőségekhez és a törvényekhez alkalmazkodva kell végezni a kilencedet.

December 19-én, szombaton, advent negyedik vasárnapja előtti szombaton a negyedik gyertyát gyújtják meg az adventi koszorún a betlehemi lángról. Betlehemből a láng a hét folyamán érkezik meg. Szombaton veszik azt át ünnepélyesen, és gyújtják meg róla a gyertyákat. Aki szeretné – és szélálló mécsest, gyertyát visz magával –, a szentmise után otthonába is hazavihet a lángból.

Előjegyzéses könyvkölcsönzés

Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár a korlátozások miatt kizárólag előzetes kérés és előjegyzés alapján kölcsönöz könyveket, az igényelt kötetek a könyvtár kertjében vehetők át. A telefonos igényléseket kedden 9–17, szerdától péntekig 9–15 óráig fogadják. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro. Bővítették a könyvtári szolgáltatások körét, az olvasóknak lehetőségük van online bejelentkezni könyvtári fiókjukba és a hosszabbításokat, könyvigényléseket ott elvégezni. A bejelentkezés útmutatója a honlapon a kmkt.ro/Szolgáltatások/Online bejelentkezés menüpontban érhető el. Ebben a rendhagyó időszakban továbbra sem számítanak késedelmi díjat a kikölcsönzött kiadványokra.

Megjelent

A Székelyföld folyóirat decemberi számában verssel jelentkezik Földi Panna, Koloh Gábor, Lövétei Lázár László és Simonfy József, prózát publikál Bene Zoltán, Horváth Júlia Borbála, Nádasi Krisztina, Szakács Réka és Szávai Géza. • A Pályám emlékezete című rovatban Zsidó Ferenc beszélgetése olvasható a 70 éves Szávai Gézával, a Literata Hungarica című rovatban Nagy Attila közöl kisesszéket, Csontos Márta Reményik Sándor publicisztikáját vizsgálja, Borcsa János pedig Panek Zoltán A földig már lépésben című regényéről közöl elemzést. Az oral history rovatban Gagyi József beszélgetése olvasható az idős Sztrátya Domokossal, a Kelet Népe című rovatban Iancu Laura Ha magyar, miért csángó – ha csángó, miért magyar? címmel közöl írást. Kritika Tompa Andrea Haza című regényéről olvasható Melhardt Gergő és Tapodi Zsuzsa tollából, Biró Mónika-Anita Szávai Géza Antigoné, a kutya című kötetét elemzi, Bajna György pedig Garda Dezső Az Erdélyi Fejedelemség és Gyergyó című kiadványának második kötetét. A lapszám végén a Székely Könyvtár könyvsorozat 86–90. köteteinek ajánlója olvasható: Bartalis János Válogatott versek; Tamási Áron: Négy dráma; Fábián Ernő: Válogatott írások; Molnár H. Lajos: Volt egyszer egy udvar.

A Székelyföld megvásárolható a könyvesboltokban, a H–Press újságárudáiban, előfizethető a postán vagy banki átutalással. További részletek: szekelyfoldfolyoirat.ro.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Csíki utcai 231-es Dona (telefon: 0372 407 231; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.