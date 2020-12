Charles Michel, az Európai Tanács elnöke közölte, a megállapodás elfogadásával megkezdhető a pénzügyi csomagok végrehajtása és a járvány sújtotta gazdaságok újjáépítése. A mérföldkőnek számító helyreállítási csomag elősegíti a zöld és a digitális átmenetet is – tette hozzá. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta: Európa halad, a jóváhagyott hosszú távú költségvetési keret és pénzügyi segélycsomag a gazdaságok felépülését szolgálja. Az EU hétéves költségvetése, valamint a koronavírus-járvány miatti károk helyreállítását célzó alap mintegy 1800 milliárd eurót kitevő pénzügyi kerete erőforrást jelent, s elősegíti a felépülést és egy ellenállóbb, zöldebb, digitálisabb Európai Unió kiépítését – húzta alá. „Gratulálok az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét betöltő Németországnak a megállapodás eléréséhez” – írta Ursula von der Leyen.

Az Európai Tanács által már júniusban elfogadott, majd most megerősített EU-költségvetés végösszege 1074 milliárd euró a 2021–2027 közötti időszakra, a 750 milliárd eurós gazdaságélénkítő alap pedig 390 milliárd euró vissza nem fizetendő támogatásból, valamint 360 milliárd euró hitelből áll.

Orbán Viktor azt mondta: mindenki az utolsó lapját is kijátszotta, minden tétet megtett, az ítélet megszületett. Úgy értékelt: „A legvisszafogottabban is azt kell mondanom, hogy győzött a józan ész. Győztünk, mert nehéz időkben, mint a járvány, a gazdasági válság, nincs ideje annak, hogy most folytassunk le olyan ideológiai, politikai vitákat, amelyek hátráltatnak bennünket a cselekvésben.”

„Megküzdöttünk a jogainkért, visszautasítottuk a zsarolást és mindazt, ami nem elfogadható nemzeteink számára, a vita ugyanis nem csak a jogállamisági mechanizmus körül folyt, tétje az Európai Unió jövője volt” – jelentette ki Orbán Viktor Lengyelország brüsszeli uniós képviseletén Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A kormányfő hangsúlyozta: az elért eredményeknek nagyobb horizontja van, mégpedig az Európai Unió egységének megvédése. A megállapodás jó eredményt jelent Európa jövője szempontjából, ugyanis nyilvánvalóvá vált, hogy az Európai Unió csak nemzetek közösségeként tud működni – emelte ki Orbán Viktor.

„Elvégeztük a feladatunkat legjobb tudásunk szerint, most a nemzeti parlamentek feladata, hogy megvitassák és elfogadják azt, amit elértünk” – fogalmazott. Aláhúzta, a megállapodás az európai szerződések védelmét jelenti, a mechanizmust nem lehet politikai célokra használni. Kiemelte annak jelentőségét is, hogy az elért megállapodást csak a tagállami vezetők egyhangú akaratával lehet megváltoztatni.

Elmondta, azt is, hogy a vétó nem a politikai törekvések kifejezésének eszköze, hanem az európai szerződésekben rögzített törvényes és jogos eszköz. Orbán Viktor azt is közölte, Magyarország élni fog azzal a jogával, hogy a jogállamisági mechanizmusról szóló rendeletet az Európai Unió Bírósága elé viszi annak megállapítására, hogy összefér-e az uniós joggal. „Szeretem az országomat, szeretem a népét, s ha bármilyen eredményt érünk el, az csak annak köszönhető, hogy motiváltak vagyunk és céltudatosak” – fogalmazott. A magyar egy nagyszerű nép, amely megérdemli, hogy tisztességesen bánjanak vele – tette hozzá Orbán Viktor.

Mateusz Morawiecki az elért eredményről azt mondta, az a visegrádi négyek (Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia) közös munkáját dicséri, és a lojalitás egyértelmű jelzését küldi a visegrádiak mellett minden európai partner számára. Kiemelte, a megállapodás erősebb jogi garanciákat biztosít a jogállamisági mechanizmust illetően, mint a javaslat két héttel ezelőtti változata a nehéz és feszültséggel terhelt tárgyalásokat megelőzően. A lengyel miniszterelnök megerősítette, Lengyelország követi Magyarországot a tekintetben, hogy az uniós bíróság véleményét kéri a mechanizmus európai szerződésekkel való összeférhetőségét illetően. Közölte, még nem döntötték el, hogy a keresetet külön vagy együtt nyújtja-e be a két ország. „Jogunk van ehhez, így fogunk tenni” – tette hozzá Morawiecki.