Nem kell fizetnie Borbolynak

A december 9-én kimondott ítéletről Borboly Csaba számolt be közösségi oldalán. A politikus szerint az ítéletnek szimbolikus jelentősége van, hiszen azt jelzi, hogy jogszerűen vontak élőláncot a székelyföldiek a temető elé, a sírkert védelmében. Hozzátette, hogy az ítélet értelmében vissza kell kapnia azt a 3000 lej bírságot, amelyet már kifizetett. A csendőrség azt kifogásolta, hogy az élőlánc szervezői nem jelentették be a székelyföldi megmozdulást. A törvényszék korábban a Grüman Róbertre, a Kovászna megyei önkormányzat akkori alelnökére kirótt, hasonló összegű bírságot is törölte.