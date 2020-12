Adakoznak a gazdák

Az elmúlt héten a Böjte Csaba atya által vezetett dévai Szent Ferenc Alapítvány által támogatott árkosi Irgalmasság Kismamaotthon lakói számára egy tonna burgonyát, egy mázsa kenyérlisztet szállított az SZGE. Az adományt a szervezet falugazdász-hálózata juttatta el a kismamaotthonba. A burgonyát Hodor János maksai gazda ajánlotta fel, a búzaliszt az egerpataki Módi Sándor molnár jóvoltából került az otthonba, aki a több háromszéki gazda által adományozott búzát őrölte meg bérmentve.

Pénteken az erdővidéki gazdák részéről ezerszáz kilogramm burgonyát, száz kiló búzát és kétszáz lej készpénzt adtak át a LAB Életmentő Kupakok Egyesületnek. Az adományt Becze István SZGE-elnök, Könczei Csaba, az egyesület alapító tagja, megválasztott parlamenti képviselő adta át. Nagy István falugazdász az átadáskor elmondta: nem nagyok az adományok, egyelőre a gazdák nincsenek hozzászokva az adományozáshoz, ilyen kezdeményezés még nem volt az erdővidéki mezőgazdászok körében, de örvendenek, mert ez is betölt egy kis részt a rászorulók megsegítésében. Az adományt Domokos Ibolya Betty, a LAB Barót vidéki önkéntese vette át. Elmondta, az adomány elosztásáról az egyesület közösségi oldalán fognak beszámolni, feltüntetnek minden támogatásban részesült családot, s bemutatta az egyesület munkásságát is. Betegeken, rászoruló családokon segítenek, főképp műanyag kupakokat gyűjtenek, ezeket eladják, a befolyt összegből segítik a bajban lévőket. Nyolcvan banit kapnak egy kiló kupakért, de a sok kicsi sokra megy, így számos rászorulón tudnak segíteni. Leukémiás gyerekeket, nehéz sorban lévő családokat, betegeket, gyerekotthonokat, árvaházakat, kórházakat támogatnak, a megye határain túl is.

Becze István az adomány mellett oklevelet is átadott a kedvezményezettnek. Mint mondta, Székelyföld három megyéjében próbálják összefogni a mezőgazdászokat, egyik programjuk a gazdák adományozásra való biztatását célozza. Az adományok révén a székelyföldi karitatív szervezeteket segítik, de juttatnak a szórványmagyarságban élő rászorulóknak is. Nagy a lépték, idén száz tonna adomány összegyűjtését és elosztását tűzték ki célul – emelte ki.

Az SZGE-n kívül a gazdák egyénileg is adakoznak. Kovásznán Dancs Adorján juhtenyésztő, vállalkozó az elmúlt héten két sertést adományozott a Boldog Apor Vilmos Gyermekvédelmi Központ lakói számára. A disznóvágás nagy élmény volt az otthonban élő gyerekeknek, akik nagy élvezettel vettek részt a feldolgozásban – monda Dancs. Öt éve adományoz sertést az otthonnak, mert látja, hogy ott embereket próbálnak nevelni. Ez nagy dolog a mai világban, ezért tartja fontosnak az otthon támogatását – húzta alá.