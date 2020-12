Nő a vágott bárány ára

A nagy súlyú vágott bárány kilójának több mint hat eurós ára az uniós piac – beleértve Nagy-Britanniát is – utóbbi két évének legmagasabb pontja. Szakértők szerint ez annak a következménye, hogy a koronavírus-járvány miatt uniószerte csökkent a bárányvágás, beszűkültek az élelmezési szolgáltatások. Kivétel is van, néhány országban az idén januártól szeptember végéig levágott bárányok száma növekedett 2019-hez képest: Hollandiában 25,5, Németországban 4, Írországban 3,8 százalékkal.

A nagy súlyú, 45 kilo­gramm feletti vágott bárány árával szemben csökkent a kisebb, 35–45 kilogrammos vágott bárány ára: 2019 decemberéhez képest 5,6 százalékkal, idén novemberhez viszonyítva 4,4 százalékkal, ami kilogrammonkénti 5,88 eurót jelent.

Az előrejelzések szerint az uniós báránytermelés a térségben a fogyasztási szükséglet 95 százalékát fedezi. Eszerint 2020-ban a bárány- és kecskehústermelés 2019-hez viszonyítva egyszázalékos növekedést mutat, de minden jel arra mutat, hogy a termelés 18 ezer tonnával csökkenni fog, 721 ezer tonnáról 703 ezer tonnára.

2020 első három negyedévében az uniós bárányhúsfogyasztás csökkenése miatt az övezetben termelt bárányhúst főként Szaúd-Arábiába, Jordániába, Svájcba és Kuvaitba exportálták.

Dancs Adorján kovásznai juhtenyésztő fontosnak tartja, hogy év végére is legyen vágható, nagyobb súlyú báránya – ez piaci szempontból fontos. Egyrészt, mert ilyenkor nincs kínálat, ezért nagyobb a vágott bárány kilogrammonkénti ára, másrészt így egész évben van fejhető anyajuhuk, azaz a laktációs időszak gyakorlatilag az egész évre kiterjed. Ez biztosítja a juhtejből készült termékek folyamatos előállítását és piacra vitelét. Amikor másnak nincs, akkor is friss juhtejtermékkel tudnak szolgálni. Vágóbárányt pedig tavasszal és télen is tudnak biztosítani. A bárány a másodlagos kereseti lehetőség, a juhfarm fő terméke a tej, melyet különféle tejtermékké dolgoznak fel – magyarázta Dancs.