A Pam param egy dinamikus produkció, amelyben a mozgásnyelv szoros kapcsolatban áll a hanggal. „Tulajdonképpen az előadás az emberi hangok antológiája. Az egyediségen és a virtuozitáson túl ezeknek a hangoknak más-más kulturális hátterük is van. Néha manipulálják az előadókat, máskor pedig ők maguk generálják a hangokat. Így az előadás egy olyan testnyelvre épül, amely szoros kapcsolatban áll ezzel a ritmikai installációval” – emeli ki a koreográfus. Az előadás zenéjét Mihai Dobre, a díszletet és jelmezeket Irina Moscu jegyzi. A bemutatóra online kerül sor ma 19 órától az eventim.ro felületén. Az előadás december 16-án 19 óráig elérhető.

Röviden

EGY DOBOZNYI SZERETET. Sepsiszentgyörgyi fiatalok a Vöröskereszttel együttműködve olyan adománygyűjtést szerveznek, melynek eredményeként „egy doboznyi szeretetet” ajánlanak fel a rászorulóknak. Az adományozókat december 16-án várják a megyeszékhelyi Szimplába. A dobozokba többféle adományt várnak: jó állapotban lévő, illetve új ruhadarabokat, játékokat, könyveket, tanfelszereléseket, higiéniai cikkeket, elektronikai eszközöket, valamint tartós élel­miszereket. A kiosztásban a Vöröskereszt nyújt segítséget, hogy azok az igazán rászorulókhoz kerüljenek.

POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS. Ha még nem támogatta aláírásával a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését, megteheti munkanapokon 9–13 óráig a szervezet sepsiszentgyörgyi székházában, a Konsza Samu utca 21. szám alatt. A 0267 318 180-as, illetve a 0744 834 617-es telefonszámon az elektronikus aláírásban is segítséget nyújtanak.

Fiatal vállalkozók díjazása

Még ma lehet jelentkezni a ccicov@ccicov.com vagy a juniorbusinessclub@yahoo.com e-mail-címen a Junior Business Club (JBC) és a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara partnerségében szervezendő díjra, amelyre 35 év alatti cégtulajdonosok, egyéni vállalkozók jelentkezhetnek. Feltétel, hogy a pályázók nyereséggel zárták a 2019-es évet. Azok a fiatalok, akik az elmúlt öt évben örököltek vagy részvényesei, tulajdonosai lettek több mint öt éve működő vállalkozásnak, nem pályázhatnak a díjra. Az e-mailben jelezni kell a fiatal vállalkozó nevét, a tulajdonosi részek hányadát, a vállalkozás nevét, levelezési és e-mail-címét, telefonszámát, internetes oldalát, illetve mellékelni kell egy rövid bemutatót is a cégről. A szervezők arra kérik a háromszékieket, amennyiben ismernek sikeres, 35 évnél fiatalabb vállalkozókat, jelöljék őket az elismerésre. További tudnivalók Biró Melindánál (Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, telefon: +40 745 085 842, ccicov@ccicov.com), illetve Karácsony Zsoltnál (Junior Business Club, telefon: +40 751 790 537, juniorbusinessclub@yahoo.com). A díjazásra a Junior Business Club Facebook-oldalán kerül sor december 17-én 18 órakor.

Ingyenes ügyintézés Zágonban

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai december 16-án, szerdán 16–18 óráig Zágonban a Mikes Kelemen Művelődési Központban fogadják az érdeklődőket szigorú egészségügyi-biztonsági szabályok betartása mellett. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben és dossziék összeállításában is. Aki Háromszéken szeretné beadni az említett kérelmeket anélkül, hogy Csíkszeredába kellene utaznia, keresse fel hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodáját (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168).

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-PLÉBÁNIA. Ma 6 órára a hajnali misére várják a gyerekeket is, hogy ők is részesülhessenek az adventi várakozás szépségében és örömében; az esti szentmise előtt, 17 órától csendes szentségimádás lesz. Mától szombatig 18 órától is vannak szentmisék.

SZENT JÓZSEF-PLÉBÁNIA. Ma kezdődik a Szent Család-járás. A 18 órától kezdődő szentmisén megáldják a Szent Család-képeket. A lehetőségekhez és a törvényekhez alkalmazkodva kell végezni a kilencedet.

Képernyő

RTV1. Ma 15.10-től: Aranyszalagtár – 1995. december 16-án hunyt el Kolozsváron Kiss Jenő költő, a 20. századi erdélyi magyar líra egyik kiemelkedő képviselője. Egy, a hetvenes években készült felvételen a költő saját versét mondja el. ♦ Babra-koncert – A magyarországi Babra együttes 2014-ben alakult. Azóta egyre gazdagodik a különböző délszláv népek zenéivel, mint a szerb, horvát, macedón, bosnyák, bunyevác, sokác, rác, albán stb., emellett magyar népzenével is foglalkoznak. ♦ Cine-Ma online – Kocsis Ágnes Éden című, legújabb játékfilmjét mutatták be Bukarestben novemberben a Magyar Filmhéten. A rendező nem volt jelen, ezért a Cine-Ma házigazdája, Kacsó Edith zoomon kérdezte Kocsis Ágnest. ♦ Tactiki – Riport egy gyergyói találmány születésének történetéről. Tervezője, Incze Gábor egy diáknapos versenyprogramra találta ki a sakkra emlékeztető stratégiai játékot és fejlesztette tovább az ötletet.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Csíki utcai 231-es Dona (telefon: 0372 407 231; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.