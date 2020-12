Lapunk érdeklődésére Vass Mária, a Kovászna Megyei Szociális Gondozói és Gyermekjogvédelmi Igazgatóság vezetője elmondta, ha a fenntartásukban lévő egységeknél nem lennének a kötelező rendszerességgel végzett tesztelések, jóval kevesebb gyermekről, felnőtt ellátottról és alkalmazottról derülne ki, hogy pozitív, mivel eddig alig volt olyan eset, amikor az érintettnek tünetei voltak, és az idősek közül is csak azokat viselte meg jobban a vírusfertőzés, akiknek több társbetegségük volt. Egységeikben az alkalmazottakat hetente, az ellátottakat kéthetente tesztelik, de mivel ilyen mértékű szűrést nem végeznek a lakosság köré­ben, a valósnál jóval magasabb a tesztelés során kiderített fertőzöttek száma az ő területükön – mondta az igazgató. Példaként hozta fel az iskolákat. Amíg a diákok bejártak a tantermekbe, találkoztak egymással, bárki megfertőződhetett, amióta virtuális térben zajlik az oktatás, a gyermekvédelmi központokból nem vagy alig jelentenek fertőzési esetet, de korábban sem volt tünete nagyjából senkinek, csupán amiatt derült ki, hogy a tanuló pozitív, mert őt tesztelték, osztálytársait ellenben nem – szögezte le Vass Mária.

A hidvégi idősek otthona száztíz férőhelyes, a jelenlegi nyolcvanhat bentlakóval van szabad felülete az intézménynek, ahol el tudják különíteni a fertőzötteket, de az egészségügyi ellenőrzés mindenkire kiterjed, naponta mérnek lázat, vérnyomást, oxigénszaturációt – mondta a megyei intézmény igazgatója. Szerencsésnek tartja, hogy az időseknél nem okozott súlyos állapotromlást a koronavírus-fertőzés, bár többen sokféle betegségben szenvednek, nem voltak súlyos eseteik. Az otthont hónapokkal ezelőtt lezárták a látogatók elől, csak az alkalmazottak járnak be, de tekintve, hogy a személyzetből többségében olyanok fertőződtek meg, akik nem vesznek részt közvetlenül az ápolásban, Vass Mária azt feltételezi, mégis a személyzet vagy a korábban a kórházba beutalt idős ellátottjuk vitte be a fertőzést az otthonba. A lényeg, hogy a nyolcvanvalahány bentlakóból eddig közel ötvenen estek át a koronavírus-fertőzésen, és egy kivételével – aki társbetegségekben is szenvedett – senki nem hunyt el, többségük könnyen, illetve tünetmentesen vészelte át a betegséget, ami azt jelenti, hogy az óvintézkedéseknek köszönhetően meg tudták óvni az otthon lakóit és az alkalmazottakat a járvány súlyosabb következményeitől – hangsúlyozta Vass Mária.

Az igazgató kiemelte, a koronavírus-járvány kezdete óta 6700 koronavírustesztet végeztek el az általuk működtetett intézményi hálózatban, ebből közel háromszáz bizonyult pozitívnak, száz az alkalmazottak körében, kétszáz az egységekben ellátott gyermekeknél és felnőtteknél. Úgy véli, a szociális ellátóegységekben jegyzett fertőzési mutatók nem tükrözik a lakossági fertőzöttséget, ez akkor lenne összehasonlítható, ha a tesztelést ugyanabban az arányban végeznék minden területen – mondta a szociális ágazat megyei vezetője.

Ágoston László, a megyei közegészségügyi igazgatóság vezetője lapunk megkérdezésére elmondta, továbbra is csak a tünetes személyeket tesztelik a családorvos javaslata alapján. Jelenlegi gócpontként a hidvégi öregotthont említette, ahol a pozitív és a negatív teszteredményű személyek külön helységekbe kerültek, a pozitív teszteredményű alkalmazottak házi elkülönítésben vannak, a szobákat fertőtlenítették, az étkeztetés a szobákban történik, külön személyzettel. A többi hidvégi eset nem kapcsolódik az öregotthonhoz, a korábban fertőzöttek egy részének most jár le az elkülönítési időszaka, ezáltal a település felszabadulhat a vörös zóna alól – mondotta.

A megyei közegészségügyi igazgatóság tegnapi jelentése szerint egyetlen háromszéki város sem esik vörös besorolás alá, vagyis az elmúlt tizennégy nap fertőzöttségi mutatója nem haladja meg a 3 ezreléket, tizenhárom település ellenben továbbra is az említett besorolás alá esik, ami az óvintézkedések tekintetében szigorúbb szabályozással jár.