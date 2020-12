Szövetkező vállalkozásokban látja a jövőt

A baróti Gál Károly az RMDSZ megyei listáján negyedikként szerzett képviselői mandátumot a december 6-i parlamenti választáson. Huszonöt éve végzett a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Politikatudományok és Közigazgatási Karán, ám munkája mindig is a gazdasági élethez fűzte: évekig a köpeci bányavállalatnál dolgozott, majd annak felszámolását követően a megye egyik legjelentősebb épületanyag-forgalmazójánál, az Orex Kft.-nél helyezkedett el. Nős, felesége testnevelő tanár a magyarhermányi Máthé János Általános Iskolában, lánya a Székely Mikó Kollégium tanulója.

– Hogyan fogadta a hírt, hogy némi meglepetésre az RMDSZ-lista negyedik helyéről sikerült mandátumot szereznie?

– Első pillanatban nagy örömmel töltött el, hogy Bukarestben képviselhetem Erdővidéket, illetve az Olt mentét és Orbaiszéket, majd nyomban a felelősségérzet kerített hatalmába: vajon helyt tudok-e állni úgy, hogy munkám eredményét érezzék és élvezzék a háromszéki emberek. Mert ezért indultam, ez lenne a cél: az önkormányzatok, a vállalkozók és a helyi szinten elakadó emberek ügyeit Bukarestbe vinni, s megkeresni számukra azokat az ösvényeket és kapukat, amelyen ha végigmennek, ha benyitnak, megoldódnak gondjaik. A parlamentben és a fővárosban magam is új, mondhatni pályakezdő leszek, de igyekezni fogok, hogy hamar megtanuljam kiismerni magam, s úgy hasznosabbá válhassak.

– Az erdővidéki kampányt, illetve a választásokon elért eredményeket miként értékeli?

– A járvány miatt kevésbé volt intenzív, de mindenhova igyekeztünk eljutni. A kampányban részt vettek polgármestereink és az RMDSZ helyi szervezetei, és örömömre szolgált, hogy nagyon jól együtt tudtunk dolgozni Barót független elöljárójával, Benedek-Huszár Jánossal, aki mindvégig segített abban, hogy üzenetünket Barót mindegyik településére eljuttathassuk. Legjobb eredményt Bardocon értünk el, ahol Balázsi Dénes ismét nagyon jól tudott mozgósítani, és Vargyas is átlagon felül voksolt. Nem lehetek elégedetlen Nagybaconnal, Nagyajtával és Bölönnel sem, ezért azt mondhatom, Erdővidék igenis, jelentősen hozzájárult, hogy Háromszéknek négy képviselője legyen.

– Milyen területen szeretné tevékenységét kifejteni?

– Végzettségem, valamint a baróti, majd a megyei képviselő-testületben kifejtett munka során szerzett tapasztalatom alapján a közigazgatást ismerem annyira, hogy azt hatékonyabbá tevő javaslatokat tudjak megfogalmazni. Az elmúlt bő két évtizedben viszont a versenyszférában dolgoztam, ezért a kis- és középvállalkozások világára is van rálátásom. Amúgy, mint mondtam, nem kizárólag a törvényalkotás érdekel. Például szeretnék hozzájárulni, hogy Erdővidéken újraszerveződjön a szövetkezeti forma. Meggyőződésem, ha termelőink elkezdenek szervezeti formában együttműködni, akkor sokkal többre vihetik, mint külön-külön, a jó gazdasági életnek pedig nemcsak a fiatalok itthon tartásában lesz hatása, hanem akár a szakemberek vonzásában is.

– Néhány hete ön az RMDSZ városi szervezetének ideiglenes elnöke is: közeleg a tisztújítás?

– Mindenképp szükség lesz a tisztújításra, hiszen új tanácstagok is vannak, néhányan valószínűleg vissza is vonulnak a közéleti szerepvállalásból, ezért új, tettvággyal és konkrét tervekkel rendelkezőket kell bevonnunk. Bár egyre nehezebb politizálni vágyókat találni, meggyőződésem, hogy sikerül olyanokat találnunk, akik a következő időszak húzóembereivé válhatnak.