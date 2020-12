Online bemutató az M Studióban

Pam param a címe és Andrea Gavriliu a rendező-koreográfusa a sepsiszentgyörgyi M Studio Mozgásszínház új előadásának, melyet ma este 7 órától online tekinthetnek meg az érdeklődők az eventim.ro weboldalon. Ugyanitt lehet a jegyeket is megvásárolni, melyek ára 20 lej. Ebben az árban tehát az egész család láthatja a produkciót, és nem is csak egyszer, hisz a belépési link a bemutatót követő 24 órában bármikor érvényes.

A Pam param egy dinamikus produkció, melyben a mozgásnyelv szoros kapcsolatban áll a hanggal. Mint megtudhattuk, nagyon intenzív próbafolyamaton van túl a társulat, egyrészt az előadás jellegéből fakadóan, másrészt pedig azért is, mert a színészek már nagyon kívánták, hogy dolgozhassanak. Az előadás zenéjét Mihai Dobre, a díszletet és jelmezeket Irina Moscu jegyzi. Andrea Gavriliu 2016-ban már dolgozott a társulattal, akkor Igor Sztravinszkij Tavaszi áldozat című zeneművét ültette át a kortárs tánc nyelvére. A Pam param bemutatójára a https://www.eventim.ro/ro/bilete/pam-param-online-1220676/performance.html linken lehet jegyet vásárolni.

Márton Imola, a társulat vezetője lapunknak elmondta, hogy a bemutató tulajdonképpen már megtörtént, hisz egy korábbi időpontban négy kamerával rögzítették az előadást, ami a színészeknek is új helyzet volt, hisz valódi közönség nélkül kellett játszaniuk. Marketingszempontból természetesen ugyanúgy készülnek a bemutatóra, mint máskor, sőt, a megszokottnál tágabb körben is szórták az információkat, hiszen most bárhonnan elérhető az előadás Bukaresttől Budapestig, és azon is túl. Hogy mekkora lesz az érdeklődés, azt valójában csak a jegyeladás alapján tudják felmérni, de olyan nagyon nem reménykednek, hisz a járvány miatt az utóbbi hónapok alatt elég nagy színházi dömping volt a virtuális térben, és „egy kicsit telítődtek az emberek online előadásokkal”.

Az általános gyakorlattól eltérően azonban ők nem élő közvetítésben teszik közzé az előadást, hanem egy megvágott, megszerkesztett videoanyagot mutatnak be, mely a közeli képek által sokkal többet elárul a produkcióról, és jobb minőséget is biztosít. Ezenkívül az is fontos szempont, hogy így 24 órán keresztül bármikor megtekinthető a Pam param. „Azért is örülünk ennek az online bemutatónak, mert így megszületett valamilyen végeredménye a próbáknak, a márciusban készült #partyallinclusive című előadásunktól eltérően, aminek már hirdettük a bemutatóját, amikor bezártak a színházak, így nem tudtuk megfelelőképpen lezárni a próbafolyamatot” – tette hozzá Márton Imola.