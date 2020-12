Háromszereplős színházi beszélgetések

Vannak színházak, ahol folyamatos a színészek Facebook-jelenléte, ahol sok információt megosztanak a társulat tagjairól a világhálón, de ez a sepsiszentgyörgyi csapatra nem jellemző, ezért gondolták, kíváncsi lenne-e a közönség egy olyan előadás-sorozatra, melyben őszintén vallanak magukról a színészek – mesélte lapunknak Kónya-Ütő Bence színművész, a kezdeményezés művészeti vezetője, koordinátora. Mint kifejtette, gyakorlatilag beszélgetőműsorokat (talkshow) képzeltek el, melyekben olyan személyes dolgokat is megosztanának a közönséggel, amilyenekről eddig még nem beszéltek nyilvánosan. „Éreztük, hogy nagyon fontos lenne az online jelenlét, de azzal is tisztában vagyunk, hogy az előadások levetítése távolról sem kínálja ugyanazt az élményt a nézőnek, és a színházi előadások filmre való adaptálása is ritkán szokott jól sikerülni, hisz a színház természetétől fogva különbözik a filmtől” – fogalmazott a színész a kiindulóponttal kapcsolatosan. Hozzátette, hogy ezek az élő beszélgetések több szempontból is közelítenek a „devised” színházhoz, mely a hagyományostól eltérő, kollektív színházcsinálást jelent, ahol a szerző–rendező–színész hagyományos hierarchiája megszűnik, gyakorlatilag csak ötletgazdája van az előadásoknak, a többi a közös munka eredményeképpen alakul ki.

Az eredeti ötlet az volt, hogy Szilveszterre készítsenek egy koncert-színház jellegű eseményt a Tesztoszteron Zenei Alakulat közreműködésével, melyet szerettek volna megtoldani a színészek személyes történeteivel. Aztán úgy döntöttek, hogy ezek a történetek legyenek hangsúlyosabbak, és végül így született meg a talkshow, mint előadási forma ötlete, mely komoly színészi feladatot jelent számukra, mert az improvizáció és a begyakorolt előadás határán kell mozogniuk. Kali Ágnes dramaturg a színészekkel való mély és személyes hangvételű interjúk alapján előtanulmányokat készített a sorozathoz, melyek célja, hogy körvonalazódjon: ki miről szeretne és tudna jól mesélni. Azonban semmiképpen sem merül ki a dolog egy egyszerű interjúban, a színészek különböző improvizációs feladatokat is kapnak az élő adásban, tehát csak részben tudnak felkészülni a beszélgetésre. Természetesen semmit sem játszanak le előre, és az is feladatuk a műsorvezetőknek, hogy provokálják a színészeket – árulta el Kónya Ütő Bence. Tehát kétségkívül színházi értéke lesz minden beszélgetésnek, amit a Tesztoszteron zenekar és más zenészek közreműködése is hangsúlyoz majd.

Mint megtudhattuk, az utóbbi időszakban a társulat több színésze is átesett a koronavírus-fertőzésen, ami karanténnal járt, így a Botos Bálint által rendezett A többit már láttad a moziban című előadás bemutatója a hónap elejéről december 19-ére, szombatra tolódott. Tehát csak a jövő héttől tudják leforgatni a beszélgetőműsor első adásait, melyek helyszíne a Tamási Áron Színház tévéstúdióvá alakított nagyterme lesz. Minden műsornak három színész a meghívottja, és a műsorvezetők is színészek. Mivel filmes produkcióról van szó, melyet több kamerával rögzítenek és online vetítenek majd, a promóciós anyag is videón készül. Ennek forgatása na­pokon belül elkezdődik.