Enyhítések és széles körű tesztelés Franciaországban

Egy nappal az előtt, hogy Franciaországban megszűnik a lakhelyelhagyási tilalom, és a franciák ismét igazolás nélkül és korlátlanul mozoghatnak az egész országban, a nyugati Le Havre-ban és az északkeleti Charleville-Mézieres városban megkezdődött a lakosság tömeges és ingyenes önkéntes szűrése.

Le Havre-ban tegnap Olivier Véran egészségügyi miniszter jelenlétében kezdődött meg a szűrési kampány több mint ötven helyszínen, ahol előzetes bejelentés nélkül várják az embereket. Charleville-Mézieres-ben az illetékes hatóságok hétfőtől kezdve naponta 4500 PCR-teszttel és az ünnepek alatt legalább 50 ezer antigénteszttel kívánják szűrni a lakosságot.

A héten négy napig tartó szűrést december 21. és 23. között, majd december 28. és 30. között megismétlik. A kampányban az egészségügyi dolgozók munkáját diákok, tűzoltók és a Vöröskereszt önkéntesei segítik. A kialakított tesztelőhelyeken bárkit letesztelnek, de mozgó szűrési pontokkal célzottan munkahelyeket is felkeresnek.

A pozitív tesztet produkálóknak elkülönülésre alkalmas szálláshelyet biztosít az állam (általában hotelekben), és a kontaktkutatást is elvégzik – jelezte az egészségügyi miniszter, aki ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a szűrés nem jelent immunitást, ezért arra kéri a tesztelésen résztvevőket, hogy továbbra is tartsák be az óvintézkedéseket (maszkviselés, távolságtartás, kézfertőtlenítés).

Tegnap Párizsban a legalább január 20-ig bezárásra ítélt vendéglátóhelyek és rendezvényszervező cégek tulajdonosai tüntettek, ma pedig a színházak, mozik és múzeumok dolgozói követelik a kulturális intézmények mielőbbi újranyitását. A francia kulturális életet hideg zuhanyként érte, hogy a karantén feloldása után még legalább három hétig nem nyithatnak, mivel a korlátozásokkal a napi esetszám nem csökkent le a tervezett szintre.



Teljes zárlatot vezetnek be Németországban

A koronavírus-járvány gyorsulása miatt a tavaszi első fertőzéshullám után ismét bevezetik Németországban a társadalmi és gazdasági élet legtöbb területét befagyasztó országos zárlatot. Az új korlátozásokat december 16-án vezetik be és legkorábban január 10-én vonják vissza – mondta Angela Merkel kancellár a tartományi kormányfőkkel folytatott megbeszélése után.

A november elején bevezetett óvintézkedésekkel nem sikerült feltartóztatni a második hullámot és visszaszerezni az ellenőrzést az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) terjedése felett, így a fertőződések száma az utóbbi napokban ismét exponenciális, robbanásszerű emelkedésnek indult – indokolta a kancellár a karácsonyi bevásárlási szezon végét jelentő döntést.

Olaf Scholz alkancellár-pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy az állam nem hagyja magára a zárlat miatt nehéz helyzetbe kerülő vállalatokat. Az eddigi – ezermilliárd eurós nagyságrendű – támogatási, hitelezési és hitelgarancia-vállalási programok után elindítanak egy újabbat, amelyben akár havi félmillió euró vissza nem térítendő támogatást is kaphatnak a tevékenységük felfüggesztésére kötelezett cégek. Erre a programra várhatóan havonta 11 milliárd eurót fordítanak.



Kudarcos tesztelés Ausztriában

Ausztriában a tömeges koronavírus-tesztelés ugyan még nem minden tartományban zárult le, de összességében elmondható, hogy a vártnál jóval kevesebben vettek részt rajta. A két nyugati tartományban, Tirolban és Vorarlbergben a múlt hétvégén még 30 százalék körüli volt a részvétel. Salzburgban már alacsonyabb, a lakosság mintegy 27,7 százaléka ment el az önkéntes szűrésre.

A kétmillió lakosú Bécsben, annak ellenére, hogy nem egy hétvégére korlátozódott, hanem december 4-étől 13-áig tartott a tömeges tesztelés, összesen 234 889-en mentek el, ami csupán 13,5 százaléka a lakosságnak. A környező tartományokban sem mutat sokkal jobb képet a részvétel: Karintiában 16,7 százalék, Stájerországban 20,7 százalék, Felső-Ausztriában 23 százalék volt a részvétel. Ennél jobb eredmény egyedül Alsó-Ausztriában született, ahol a lakosság 35,73 százaléka ment el a meghirdetett szűrésre. Burgenlandban keddig tart a tesztelés, így onnan még nincsenek végleges adatok.

Ami a fertőzöttségi szintet illeti, a tartományokban közel hasonló eredmények születtek: 0,14 és 0,53 százalék közötti pozitív esetet találtak. A főváros eredményei még nem állnak rendelkezésre.



Szlovénia mégis enyhít

A szlovén kormány keddtől mégis enyhít néhány, a koronavírus-járvány megfékezésére hozott korlátozáson karácsonyig – írta a helyi sajtó tegnap. Bár a kabinet szombaton még egy héttel meghosszabbította a szigorításokat az országban, vasárnap késő este, a gazdasági ágazat képviselőivel folytatott tárgyalások után enyhített néhány korlátozáson.

Ennek értelmében az egész ország területén részlegesen újraindítják a közösségi közlekedést, kinyithatnak az autómosók, a virágüzletek, a vegytisztítók, valamint a fodrász- és szépségszalonok. A 12 közül négy régióban, ahol jobb a járványhelyzet, kinyithatnak a ruházati, cipő- és sportboltok is. Ezekben a régiókban felfüggesztik a lakhelyelhagyási tilalmat is azok számára, akik a telefonjukra letöltik a COVID-19 alkalmazást. Ők elhagyhatják a járást vagy a várost, ahol bejelentett vagy ideiglenes lakcímük van, de a régiót nem. Az éjszakai – este kilenc órától reggel hat óráig tartó – kijárási tilalmat azonban továbbra is be kell tartani az egész ország területén.

A karácsonykor és szilveszterkor érvényben lévő rendelkezésekről majd csak csütörtökön dönt a kormány.



Szerbia szigorít

Szigorúbb intézkedésekre lehet számítani a koronavírus-járvány miatt a következő néhány hétben Szerbiában, mert az eddigi megelőző intézkedések kevésnek bizonyultak. A koronavírus-járvány kezelésével megbízott válságstáb tagjai kijelentették: hétfőn újabb intézkedéseket hoznak, és nem kizárható az sem, hogy amellett, hogy a külföldről érkezőknek negatív koronavírustesztet kell felmutatniuk az országba lépéskor, vagy karanténba kell vonulniuk, újra éjszakai kijárási tilalmat vezetnek be az ország területén.



Súlyos a helyzet Svédországban

A koronavírussal fertőzött betegek növekvő száma miatti terhelés következtében egyre több orvos mond fel Svédországban. A Bloomberg hírügynökség beszámolója idézi Sineva Ribeirot, a Svéd Egészségügyi Szakemberek Szövetségének elnökét, aki „szörnyű”-ként írja le a helyzetet.

Már a járvány márciusi kitörésekor hiány volt szakápolókból, főleg az intenzív osztályon. A hírügynökség cikke arra emlékeztet, hogy a héten Stockholm intenzív kapacitása elérte a 99 százalékot, pánikba ejtve ezzel az egész várost, amely így külső segítséget kért. Riberio elmondása szerint a szakszervezetek már májusban a tarthatatlan helyzet kialakulásának veszélyére figyelmeztettek. Jelenleg kevesebb a képzett szakember, mint tavasszal.