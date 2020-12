Megőrizte mandátumait az RMDSZ

A töredékmandátumok visszaosztása után kiderült, hogy az RMDSZ-nek a következő négy évben is 9 szenátora és 21 képviselője lesz a parlamentben – írta sajtóközleményében az érdekvédelmi szövetség. A Központi Választási Iroda tegnap tette közzé a mandátumelosztás eredményét.

A szövetségnek 3 jelöltje jutott be „egyszerűen” a szenátusba a december 6-i választások eredményeként, 6 mandátumot pedig a visszaosztásnak köszönhetően kapott a szervezet. A képviselőjelöltek közül 16-an jutottak mandátumhoz a megyénként leadott szavazatok száma alapján, öten pedig a visszaosztást követően. A 2020–2024-es parlamenti ciklusban az RMDSZ képviselőházi frakciójának tagjai lesznek: Faragó Péter (Arad), Szabó Ödön (Bihar), Biró Rozália (Bihar), Csoma Botond (Kolozs), Miklós Zoltán (Kovászna), Könczei Csaba (Kovászna), Benedek Zakariás (Kovászna / Szórvány), Gál Károly (Kovászna), Kelemen Hunor (Hargita), Hajdu Gábor (Hargita), Bende Sándor (Hargita), Ladányi László Zsolt (Hargita), Zakariás Zoltán (Hargita). Kelemen Attila (Krassó-Szörény), Kolcsár Károly (Maros), Csép Éva Andrea (Maros), Kulcsár-Terza József György (Maros), Apjok Norbert (Máramaros), Magyar Loránd Bálint (Szatmár), Nagy Szabolcs (Szatmár), Seres Dénes (Szilágy). Szenátus: Fejér László Ödön (Kovászna), Tánczos Barna (Hargita), Antal Lóránt (Hargita), Császár Károly Zsolt (Maros), Novák Csaba Zoltán (Maros), Cseke Attila (Bihar), László Attila (Kolozs), Turos Lóránd (Szatmár), Kovács Irén Erzsébet (Szilágy). A Szociáldemokrata Pártnak (SZDP) 47 szenátora és 110 képviselője, a Nemzeti Liberális Pártnak (NLP) 41 szenátora és 93 képviselője lesz az új összetételű parlamentben. A Mentsétek meg Romániát Szövetség–Szabadság, Egység, Szolidaritás Pártja (USR–PLUS) 25 szenátori és 55 képviselői mandátumot szerzett, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) pedig 14 szenátori és 33 képviselői mandátumot tudhat a magáénak. Miután a nemzeti kisebbségek szervezeteinek járó mandátumokat is kiosztják, a választási iroda közzéteszi a parlamenti választások végleges eredményeit – jelentette be Mircea Preoţescu szóvivő.