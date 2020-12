Nem nekünk szólt a „Jó napot kívánok”

„Ez egy meggondolatlan nyilatkozat volt, egy hiba, egy megalapozottságot nélkülöző nyilatkozat, amely, azt hiszem, az NLP és az SZDP között dúló háború részét képezte. Remélem, hogy ezen kívül még másról is tudunk beszélni, például arról, hogy változás áll be az etnikai kisebbségekkel való viszonyulásban. Idén is, de az elmúlt években is azt kértem: ne vonjanak bele minket, a magyar közösséget a politikai csatározásokba. Mi nem akarunk rosszat Romániának, nem akarjuk elvenni sem Erdélyt, sem Munténiát, sem Olténiát, sem Moldvát, mi csak egy mindenki számára jobb országot akarunk minden állampolgár számára” – mondta Kelemen Hunor az államfővel folytatott kormányalakítási tárgyalások első fordulóját követően.