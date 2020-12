A KSE Fustal alakulata két elvesztett mérkőzés után lépett pályára a Buzăui Luceafărul ellen, amely a galaci rendezésű teremtornán addig egyszer tudott nyerni és egyszer kapott ki. Ilyen körülmények között a havasalföldi együttes emeltebb morállal várta a találkozót, amin a kék-fehéreknél Farkas–Damian, Kanyó, Gajdó és Gáll (cserék: Gazda, Pakucs, Albu, Mojzi, Barbócz, Bandi, Péter, Bunduc) lépett pályára. Annak ellenére, hogy a mieink irányították a küzdelmet, és több helyzetet is kialakítottak, gólt mégsem ők, hanem ellenfeleik rúgtak, és a Luceafărul 1–0-s előnyénél ért véget a félidő. A második játékrész rajtját a buzăui csapat kapta el jobban, és a 29. percre már 3–0 volt az állás. A harmadik bekapott gól után kockáztattak a kézdivásárhelyiek, és a mérkőzés végéig vészkapussal támadtak. A rizikós taktika bevált: előbb Gazda szépített, majd kevéssel később Kanyó is beköszönt. A véghajrában is ostromolt a céhes városbéli alakulat, ám nem sikerült egyenlíteni, pedig az utolsó percen belül Pakucs megszerezhette volna csapatunk harmadik találatát. A vége 3–2 lett a Buzăui Luceafărul javára, a KSE Futsal pedig 2 győzelemmel és 9 vereséggel zárja az évet.

„Csalódott vagyok, mert meg kellett volna nyerni ezt a meccset. Nem is lenne bosszantó ez a vereség, ha nem lett volna számtalan kihagyott helyzetünk. Sajnos ennyit tudunk, hiába érünk el a kapuig, ha képtelenek vagyunk hálóba juttatni a labdát. Az Udvarhely elleni mérkőzésen is, és most is három pontot ajándékoztunk az ellenfélnek” – értékelt csalódottan Gazda József edző.

Teremlabdarúgó 1. Liga, 12 forduló: KSE Futsal–Buzăui Luceafărul 2–3 (0–1). Gólszerzőink: Gazda (34.), Kanyó (37.). (tibodi)