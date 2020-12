A kiállítást december 17-én, csütörtökön 15.30 órától nyitják meg, az eseményt élőben lehet követni a Háromszék Táncegyüttes Facebook-oldalán. A tárlatot 2021. január 7-ig tekinthetik meg az érdeklődők.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével, Magyar Művészetért Díjjal, Csíkszereda város Pro Urbe díjával és számos egyéb szakmai elismeréssel kitüntetett fotográfus 2016 óta követi lencséjével a Háromszék Táncegyüttes előadásait. A fotográfus különös érzékenységgel varázsol a színpadi jelen időből örökkévalót. Lencséjén keresztül az itt és most pillanatában megtörténő táncmozdulat, gesztus, színpadi találkozás szakrálissá lényegül át, a színházi másodperctöredék pedig időtlenné tágul. A kiállítás az elmúlt öt év előadásaiból összeállított hangulatkollázs.

Színház

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház műsorán: 17-én, csütörtökön 19 órától Faust family, rendező: Nagy Botond; 18-án, pénteken 19 órától Destin(s) – Elena Popa és Fatma Mohamed előadása. Az előadások ingyenesen követhetőek a színház Facebook-oldalán. * December 20-án 19 órától tartják a legújabb elő­adás bemutatóját, amelyet live streamingen keresztül követhetnek az érdeklődők. Az Ingmar Bergman nyomán készült Jelenetek egy házasságból című produkció rendezője Ioan Cărmăzan. Jegyeket a vStage.ro, illetve a iabilet.ro honlapon lehet vásárolni.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6 órától roráte szentmise Hidegségről, 6.50-től a hét plébániája Gábor Annával, 7.15-től zsolozsma – reggeli dicséret a karmelita nővérekkel, 7.40-től ébredjen a Mária Rádióval, 9 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 9.20-tól dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től zsolozsma – napközi imaóra. Honlap: mariaradio.ro.

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-PLÉBÁNIA. Ma 17.45-től közösen imádkozzák az esti dicséretet a zsolozsmából a sepsiszentgyörgyi Gyár utcai templomban. Csütörtökön 18 órától a betegekért, pénteken este az elhunytakért végeznek közös szentmisét; csütörtökön 17 órától a szentség­imádási órát az Élet a Lélekben csoport tagjai vezetik.

Karácsonyi vásár

A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház által szervezett online karácsonyi vásár oldala a következő linken érhető el: kultura.ro/karacsonyi-vasar-2020.  A Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA) a haromszeki.ro oldalon szívesen népszerűsíti partnerei termékeit, szolgáltatásait, melyeket karácsonyi ajándékozásra szántak. Amire szükség van: egy jó minőségű fotó a termékről/szolgáltatásról; a termék neve, ára (magyarul, románul); hol található (üzlet megnevezése, címe).

Előjegyzéses könyvkölcsönzés

Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár a korlátozások miatt kizárólag előzetes kérés és előjegyzés alapján kölcsönöz könyveket, az igényelt kötetek a könyvtár kertjében vehetők át. A telefonos igényléseket kedden 9–17, szerdától péntekig 9–15 óráig fogadják. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.

Bővítették a könyvtári szolgáltatások körét, az olvasóknak lehetőségük van online bejelentkezni könyvtári fiókjukba és a hosszabbításokat, könyvigényléseket ott elvégezni. A bejelentkezés útmutatója a honlapon a kmkt.ro/Szolgáltatások/Online bejelentkezés menüpontban érhető el. Ebben a rendhagyó időszakban továbbra sem számítanak késedelmi díjat a kikölcsönzött kiadványokra.

Apróhirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a „Megrendelem” gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. Online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető, a következő napra megrendelt hirdetést azonban legkésőbb 18 óráig kérjük feltenni.

Segítség hátrányos helyzetű fiataloknak

Hatodik alkalommal hirdeti meg a MOL Románia és A Közösségért Alapítvány a Jogosítvány a jövőhöz programot, amely a hajtási jogosítvány megszerzésének költségeit fedezi hátrányos helyzetű fiataloknak. A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. január 23. A program öt kiírásában eddig 80 fiatalnak sikerült megszereznie a hajtási jogosítványt, 71 fiatal tanulmányait folytatja vagy vizsgára készül. A programmal és a pályázattal kapcsolatos bővebb tájékoztató a kozossegert.ro és a molromania.ro honlapon található.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Csíki utcai 231-es Dona (telefon: 0372 407 231; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben az ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postai úton is eljuttathatják szerkesztőségünkbe, postacímünk: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám. Ez esetben kérjük, küldjenek felbélyegzett és megcímzett válaszborítékot is.

FOGADÓÓRÁK. A veszélyhelyzet ideje alatt Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalában a fogadóórák telefonon zajlanak. Akik Antal Árpád András polgármesternél kérnek meghallgatást, hívják a polgármesteri kabinet munkatársait a 0267 311 243-as telefonszámon.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com e-mail-címen érhető el.

EGY DOBOZNYI SZERETET. Sepsiszentgyörgyi fiatalok a Vöröskereszttel együttműködve adománygyűjtést szerveznek, melynek eredményeként „egy doboznyi szeretetet” ajánlanak fel a rászorulóknak. Az adományozókat december 16-án várják a megyeszékhelyi Szimplába. A dobozokba többféle adomány helyezhető el: jó állapotban lévő, illetve új ruhadarabok, játékok, könyvek, tanfelszerelések, higiéniai cikkek, elektronikai eszközök, valamint tartós élelmiszerek. A kiosztásban a Vöröskereszt nyújt segítséget, hogy azok az igazán rászorulókhoz kerüljenek.