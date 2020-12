Veres Ferenc, a Háromszéki Népművészeti és Kézműves Egyesület elnöke érdeklődésünkre leszögezte, a kézművesek alkotásai egyedi darabok, nincs belőlük két egyforma, ezért is lényeges, hogy az érdeklődő közvetlen közelről szemügyre vehesse, kézben tarthassa. Nem előre becsomagolt termékről van szó, amit az ember leemel a boltok polcairól, esetleg megrendel az internetről – fűzte hozzá. Az idei rendkívül nehéz év volt a kézművesek számára, akiknek általában a legjobb értékesítési lehetőség a kirakodóvásár, hiszen azoknak egyedi varázsa van – monda, ám idén ezek rendre elmaradtak, köztük a legnépszerűbb, a Szent György-napi is. Aki kimondottan abból él, hogy kézműves terméket állít elő, az most nyomorúságos helyzetben van – fogalmazott. Van, aki ismerősök, barátok révén próbál túladni portékáján, mások Face­bookon vagy a világhálón népszerűsítik alkotásaikat több-kevesebb sikerrel, több egyesületi tag pedig csatlakozott a Kónya Ádám Művelődési Ház által elindított online karácsonyi vásárhoz. Megoldásként körvonalazódik egy bolt megnyitása a következő időszakban, ahol az egyesületi tagok kiállíthatnák, árusíthatnák termékeiket. Veres Ferenc egyébként attól tart, hogy a járványhelyzet miatt a kézművesség átalakul kereskedéssé, ami veszélyeztetné az amúgy is hanyatlóban lévő szakmákat.

A nyár kimondottan kritikus időszak volt, nem szerveztek vásárokat, így terméket értékesíteni csupán a műhelylátogatások alkalmával sikerült – vázolta kérdéseinkre Kovács Béla. A baróti bőrdíszműves szerint a turizmus is megbénult, nem volt látogató sem a vidéken, így némiképp mindenki hátrányos helyzetbe került. Jelentkeztek a szentgyörgyi, nemrég indított online vásárba, ám érdeklődő mindeddig nem volt, az erdővidékiek viszont megtalálják őket, visznek egy-egy ajándéknak szánt darabot. Reménykedünk, a rossz után általában jó szokott következni – összegzett.

A barátosi Bartók Erzsébet is fontosnak tartja, hogy a vásárlók kézbe vehessék szőtteseit, különböző szőnyegeit, ha látják, akkor el is tudják képzelni otthonaikban, a képek nem adják vissza az eredeti hatást – vélekedett. Termékeivel benevezett az online vásárba, ám mindeddig egyetlen megkeresés sem érkezett. Az évet végig dolgozta, amíg van fonala, addig folytatja is a munkát, ám ha nem sikerül semmit értékesítenie, alapanyagot sem tud vásárolni. Ez az én kenyerem – fogalmazott, hiszen a szövéssel igyekszik pótolni bevételeit, amikor az idő már nem teszi lehetővé, hogy mezőgazdasággal foglalkozzon.

A bodosi Dávid Ildikónak sem érkezett egyelőre online felületről rendelése, mézeskalács-készítéssel foglalkozik, s úgy véli, a gyermekeknek látniuk kellene a valóságban is, milyen sokféle figura közül választhatnak, akkor azt vehetik meg, ami valóban megtetszett. Egyébként is nehéz volt idén az értékesítés, mind­össze két vásárban voltak, a baróti piacon próbálták termékeiket eladni.

A kálnoki Papné Manufaktúra jobbára a világhálón igyekszik termékeit értékesíteni, jól boldogulnak az on­line térben, igaz, „masszívan reklámoznak” a Facebookon, és erre anyagiakat is áldoznak – ismerte el Furus Levente. A legtöbb megrendelés is innen érkezik, saját termelésű gyógynövényteáikat ki is szállítják a vásárlóknak. Megjegyezte, a jelenlegi helyzetben tervezni nehéz, de bíznak abban, hogy jövőre talán másként alakulnak a dolgok, mint idén.

Hasonlókban reménykedik a kézdivásárhelyi Szabó Ildikó is, aki tavaly egy Start Up pályázat révén indította el saját vállalkozását, újrahasznosított üvegből készít dísztárgyakat. Az online karácsonyi vásár adta lehetőséggel is élt, eddig három megrendelés futott be innen, és a közösségi médiában is jelen vannak termékei, ez pörgeti némiképp a forgalmat – mondta lapunknak. Az év során csatlakozott néhány online vásárhoz, webshopokhoz is, ám ezek nem hoztak élénk érdeklődést. Neki is meggyőződése, hogy a kézműves terméket kézbe kell venni, az ő termékei esetében ezt kiemelten fontosnak tartja, hiszen csak az a vásárló rendel majd online térből, aki már ismeri az adott terméket – fűzte hozzá. Bár számára az idei év jobban alakult, mint az előző, úgy véli, az élő vásárok adják a forgalom azon részét, amitől „egyenesbe kerül” a vállalkozás.

Egy hét választ el karácsonytól, még van idő szétnézni, angyalfiát választani a Kónya Ádám Művelődési Ház online vásárán. A kultura.ro oldalon 55 őstermelő, kézműves és kereskedő termékeit lehet megvásárolni, bortól a könyvig sok-sok ajándékötlettel találkozhatunk, számtalan nemezelt tárgy, ékszerek, faragott és festett használati tárgyak, szőttesek, népi viselet, kürtőskalács, sajtfélék, méz és mézeskalács vár gazdára.