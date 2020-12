Ismét Ludovic Orban lesz a miniszterelnök?

Mint ismert, a koalíciós tárgyalások elakadtak, miután az USR–PLUS nem egyezett bele, hogy a miniszterelnöki tisztségről a választások után lemondott Orban legyen a képviselőház elnöke, és a NLP adja a kormánykoalíció miniszterelnökét is Florin Cîțu személyében. Az újabb javaslatot a média úgy értelmezte, hogy az USR–PLUS jelöltje lehetne a képviselőház, az RMDSZ-é pedig a szenátus elnöke, de még egyik párt sem foglalt állást az ügyben.

Ludovic Orban azt követően jelentette be múlt héten a lemondását, hogy az egy éve kisebbségben kormányzó NLP a várakozásokon alul teljesített a december 6-i parlamenti választásokon és alulmaradt legfőbb riválisával, a Szociáldemokrata Párttal (SZDP) szemben. A hírtelevíziókban megszólaltatott elemzők szerint Orbannak sosem volt túl jó viszonya az NLP éléről államfővé választott Klaus Iohannisszal, és most valójában az államfő látta elérkezettnek az időt félreállítására.

Orban azonban nem a pártelnökségről mondott le – ahogy azt az NLP választási kudarca indokolta volna –, hanem a miniszterelnökségről, és igyekszik megtartani befolyását az NLP felett. Egyes források szerint az NLP már az Orbanhoz közel álló Cîțu miniszterelnök-jelölti nevesítésével is szembement Iohannis elképzelésével, aki az ügyvezető miniszterelnök Nicolae Ciucă védelmi minisztert, volt vezérkari főnököt látta volna szívesebben a koalíciós kormány élén. A kormányfői széket átengedő Orban ráadásul olyan poszt – a képviselőház elnöki tisztsége – megszerzéséhez kért és kapott felhatalmazást az NLP-től, amelyet nagyobb koalíciós partnere is kinézett magának Dan Barna USR-elnök számára.

Orban tegnap tájékoztatta visszatérési elképzeléséről leendő koalíciós partnereit, de az USR–PLUS és az RMDSZ vezetői is gondolkodási időt kértek, annál is inkább, hogy Orban múlt heti lemondatásának hátterében nemcsak az NLP választási kudarca állt, hanem az is, hogy az USR–PLUS már a választási kampányban jelezte: nem szívesen látná Orbant egy koalíciós kormány élén. Ludovic Orban visszatérése ugyan helyreállítaná az USR–PLUS és az RMDSZ által szorgalmazott egyensúlyt a koalícióban, de az NLP amúgy is megtépázott hitele tovább romlana, és Orbannak feltehetően párton belüli ellenlábasaival is nehéz lesz elfogadtatnia azt, hogy csak ő jelent megoldást a lemondásával előidézett problémára.

A G4media értesülése szerint az USR–PLUS és az RMDSZ mára ígért választ Ludovic Orbannak arra, hogy támogatják-e miniszterelnök-jelöltségét.