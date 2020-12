Heraldikai Érdemkereszttel tüntették ki Szekeres Attila Istvánt

A nevezett rendezvényen a Moldovai Köztársaság Elnöksége Országos Címertani Bizottsága megalakulásának 25. évfordulója alkalmából adták át a rangos elismeréseket. Mint lapunknak beszámolt, Szekeres Attila István már évek óta kapcsolatot ápol a moldovai heraldikusokkal, főleg a Paul Gore Genealógiai, Heraldikai és Levéltár-tudományi Társasággal, amely immár tíz éve tagjává választotta, több tudományos üléssza­kon is részt vett náluk, két előadást is tartott a Moldovai Tudományos Akadémián olyan témákról, mint az erdélyi közigazgatási címerek és Keöpeczi Sebestyén József címerművészete. A jelenlegi konferencián Moldva és Havasalföld címere egy 1576-ban Bécsben kiállított címeres nemeslevélen címmel tartott előadást, melyből kiderült, hogy az újhelyi Sigmondffy családnak adományozott jelkép címerszőnyegén kompozíciós elem a Német-római Birodalom, Magyarország, Csehország, Ausztria, Moldva és Havasalföld címere, valamint a Báthori-címer, mely akkor Erdélyt volt hivatott jelképezni.

Szekeres Attila István érdeklődésünkre elmondta, hogy már 15 éves kora óta vonzódik a címerekhez, amikor megtudta, hogy családjának, a mezőmadarasi Szekeres családnak is van nemeslevele. A régi rendszerben nem kutathatott, de a ’89-es változás után ennek már nem volt akadálya, képezte magát, heraldikából doktorált, és töretlen lelkesedéssel, szinte megszállottan kutatja a címereket. Szakértelmét a romániai szakmai szervezetek is elismerik, tagja a Román Akadémia Országos Címertani, Genealógiai és Pecséttani Bizottságának, a iași-i székhelyű Sever Zotta Román Genealógiai és Heraldikai Intézet tudományos tanácsának. Maga alapította a 2015-ben hivatalosan bejegyzett Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesületet, melynek elnöke, és amely szervezet pár év alatt szép sikereket ért el, tavaly a Genealógiai és Heraldikai Világszövetség is tagjává fogadta.

A heraldikust eddigi kitüntetéseiről is kérdeztük. Legmagasabb a Magyar Érdemrend tisztikeresztje, melyet 2014-ben kapott, ezen kívül a romániai Kulturális Érdemrend lovagkeresztjét is birtokolja. Ezeket címertani munkásságáért kapta ugyan, de valójában állami kitüntetések, azonban a moldovai elismerése kimondottan heraldikusoknak szánt szakmai kitüntetés, és azért is meglepő volt számára, mert olyan neves címerkutatóval együtt kapta meg, mint a francia Michel Pastoureau, akit jelenleg a világ legelismertebb heraldikusának tartanak. Bevallása szerint azonban az volt számára a legnagyobb szakmai elismerés, amikor 2017-ben a Nemzetközi Címertani Akadémia levelező tagjává választották.