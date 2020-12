Színház a virtuális valóságban

Amint Anna Maria Popa, a színház igazgatónője lapunknak elmondta, a VR színház egy olyan új művészeti formát jelent, mely az előadóművészet és a digitális technológiák összekapcsolása által lehetővé teszi, hogy a néző „belülről” legyen szemtanúja egy előadásnak, miközben a valóságban otthona biztonságában tartózkodik. A tévétől abban különbözik, hogy nemcsak egy „világító dobozban” látja a világot az ember, hanem előtte, mellette és a háta mögött is zajlanak az események, ő pedig résztvevője – a Száll a kakukk fészkére című előadáson egy kerekesszékben ülő néma szereplője – a történetnek. Legalábbis ezt érzékeli, miután felteszi a már említett sisakot.

Az előadás megtekintéséhez egy gmail cím is szükséges, mellyel csatlakozni tud a néző a YouTube alkalmazáshoz, mert oda kell belépni egy személyre szóló kóddal ahhoz, hogy elérhetővé váljon számára a 15 epizódra osztott előadás. Az alkotók szerint azért kellett több részre vágni az előadást, mert fárasztó egy egész estés produkciót végignézni ezzel a szemüveggel. A teatruvr.ro honlapon minden szükséges információ megtalálható a projektről, az azt működtető csapatról, valamint a használati és vásárlási feltételekről is.

A megrendelést követően legtöbb két napon belül gyorspostával küldik ki a csatlakozáshoz szükséges eszközöket. Kétféle promóciós csomag áll az érdeklődők rendelkezésére: az olcsóbbik 100 lejes csomag a sisakot, használati útmutatót és a 15 részből álló előadást tartalmazza, a 120 lejes csomag ezeken kívül egy bluetooth távirányítót is tartalmaz, mely megkönnyíti a sisak használatát. Akiknek már van VR-sisakjuk, azoknak ajándékként felkínálták az előadás első epizódját, mely a weboldalról elérhető. December 30-ától már nem lesz ehhez a promóciós csomaghoz kötve az előadások megtekintése, az érdeklődők külön vásárolhatnak technikai eszközöket, előadást vagy annak akár csak egy epizódját is. Karácsony alkalmából egyelőre kedvezményes áron kínálják megvételre a teljes csomagot, ezáltal is népszerűsítve a VR színházat. A most megvásárolt sisak természetesen további VR előadások megtekintéséhez is használható lesz. Más színházakkal is tárgyalnak, melyek közreműködésével havonta új produkciókat szeretnének feltölteni a weboldalra.

December 20-án, vasárnap egy másik új előadással is várja a közönséget az Andei Mureșanu Színház társulata. Ingmar Bergmann Jelenetek egy házasságból című forgatókönyvének színpadi adaptációját Ioan Cărmăzan rendezte, aki inkább filmrendező, így rengeteg videoanyagot tartalmaz az előadás. December 17-étől valószínűleg újra játszhatnak közönség előtt a színházak, 30 százalékos lefedettséggel, de ők ezt a bemutatót még online előadásként árusították, tehát élőben fogják közvetíteni.