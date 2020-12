Véradókat várnak

Míg korábban havonta átlagban négyszázan adtak vért a háromszéki vérközpontban, ez jelenleg alig éri el a kétszázat. Az elmúlt hónapokban az intézmény igazgatója több alkalommal hívta fel a lakosság figyelmét a médián keresztül arra, hogy nagy szükség van vérre, a tartalékokat mégsem sikerült bővíteni.

Lapunk kérdésére, hogy a koronavírus-fertőzésen átesettek jelentkeznek-e és milyen mértékben vérplazmaadásra, hogy a szervezetükben immunválaszként megjelent antitestek révén segítsenek a COVID-betegek felépülésében, Rosin doktor elmondta: intézményükben eddig kevesebb mint harmincan éltek ezzel a lehetőséggel, de a fővárosi központi intézetbe küldött minták többsége nem tartalmazott vagy csak kis mennyiségben antitesteket, és az ilyen plazma alkalmazása nem segíti a koronavírus-fertőzés okozta szövődményekből való gyógyulást, illetve nem elég hatékony, használata fölösleges.

Dr. Andy Rosin arra bíztatja a lakosságot, aki teheti, adjon vért, ezzel emberéletet menthet meg, ami pedig a plazmaterápiát illeti, szerinte érdemes követni a nemzetközi gyakorlatokat, mivel több országban nincsenek meggyőződve ennek a kezelési módnak a hatékonyságáról, egyes szakemberek bizonyos helyzetekben akár ártalmasnak is tartják. Nemrég az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is kísérleti terápiának nevezte a vérplazma alkalmazását a koronavírussal fertőzött betegek esetében, ugyanakkor nagyon sok kísérlet bizonyítja, hogy ezzel a módszerrel a lehető legrövidebb idő alatt kiirtható a fertőzött szervezetből a vírus, és a kezelés egyben csökkenti a szervi károsodások mértékét is.