Az elöljáró szerint a nyári esőzések jelentős károkat okoztak a község több pontján. Zalánban a megáradt patak három kilométernyi utat, sáncokat, bejáratokat mosott el, emellett a 12-es főutat a településsel összekötő 48-as községi út padkájában is kárt tett a víz. A községközponton átfolyó pataknál huszonnyolc méter támfal leomlott, ezt is újra kell majd építeniük. Komoly veszélyt jelentett, hogy Oltszem határában a Majornak nevezett rész irányába vezető, szintén patakon átívelő fahidat elmosta az áradás. A túlparton 10–11 család lakik, illetve egy állattenyésztő gazdaság is működik. A híd megsemmisülése után a tejszállító járművek nem tudták elérni a farmot, és attól tartottak, ha véletlenül kigyúl valamelyik ház vagy a gazdaság, a tűzoltók sem tudják megközelíteni.

A kormánytól megkapták az árvízkárok elhárítására a gyorssegélyt – összesen 769 ezer lejt –, ennek több mint harmadából épült meg az új betonátjáró, amelyet nehézgépjárművek is gond nélkül használhatnak. A beruházás teljes értéke közel 270 ezer lej, ebben benne van a különböző engedélyek, jóváhagyások illetéke is.

Fodor István a segély kapcsán ugyanakkor kifejtette: „sürgősségi kormánypénznek mondják, de valójában addig semmit nem tudsz vele kezdeni, amíg be nem szerzed a szükséges engedélyeket. Ezeket pedig csak azt követően lehet kiváltani, hogy a tervezők elkészítettek egy előtanulmányt arról, hogy mennyibe kerül a beruházás, ami ismét csak idő”. Ezek ellenére örvendenek, hogy elkészült a híd, mert azon a falurészen nagy szükség volt rá.

Mivel a teljes kártérítési összeget megkapták, a többi elhárítási, javítási munkálatra is megkötötték a szerződéseket a kivitelezőkkel, de az időjárás miatt úgy döntöttek, ezeket tavasszal végzik el.

Cserélnék, de bonyolult

Érdeklődésünkre Fodor István A Borvíz Útja kezelőközponthoz és a fogathajtó pályához vezető, az Olton átívelő fahíd kapcsán elmondta: szerencsére ez az átkelő nem sérült meg a nyári áradások során. Négy-öt évvel ezelőtt egy fatörzs mindkét hídlábat összetörte, és az egész építmény összeomlott. Akkor újból felállították, most használható, de a tervük az, hogy ezt is stabilabb szerkezetűre cserélik. A gond, hogy még kormánytámogatásra sem tudnak pályázni, mivel nem a község két települését összekötő út része, az a szakasz ugyanis erdei útként van nyilvántartva, és erre nem kapnak anyagi segítséget.

Elindították az eljárást, hogy telekkönyvezzék a bodoki futballpályától induló, az oltszemi kezelőközpont mellett a hídig tartó útszakaszt, és községi besorolást kapjon. Így lehetőségük lesz forrásokat szerezni az út korszerűsítésére, és ebbe bele tudják foglalni az átkelő cseréjét is, arra hivatkozva, hogy a község két településének kapcsolatát biztosítja. Próbálkoztak már forrásokat igényelni, de minden alkalommal visszadobták a kérelmüket azzal, hogy a híd nem lakott terület felé biztosít átjárást, és az út sem kiemelt fontosságú.

A polgármester szerint az út és a híd jelentősége az elmúlt időszakban azért megnőtt, egyrészt ott van a nemzetközi szintű fogathajtó pálya, emellett az oltszemi Mikó-kastély is megközelíthető ebből az irányból, és a kezelőközpont kapcsán is kidolgoztak egy elképzelést. „A turizmus irányába is el kell mozdulnunk, de sajnos, a koronavírus-járvány mindent leállított. Ha lejár, viszont lépnünk kell” – tette hozzá.