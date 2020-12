A Hivatásos Labdarúgó Liga (LPF) kedden kihirdette a román élvonalbeli bajnokság 13. fordulójának csapatát. A Medgyesi Gázmetán elleni mérkőzésen nyújtott teljesítményének köszönhetően a sepsiszentgyörgyi együttesből Gabriel Vașvari és Florin Ștefan is bekerült a legjobbak közé, valamint Leo Grozau vezetőedző is elismerésben részesült.

A Sepsi OSK szombaton 3–0 arányban győzött a Medgyesi Gázmetán vendégeként. A háromszéki csapatból Gabriel Vașvari és Claudiu Petrila is szabadrúgásból volt eredményes, míg a horvát Adnan Aganović szintén távoli lövéssel állította be a végeredményt. Florin Ștefan uralta a pálya bal oldalát, meghatározó szerepe volt a támadások felépítésében, aminek köszönhetően egy gólpasszt is kiosztott. A 24 éves hátvéd ebben az idényben tíz bajnoki mérkőzésen kapott lehetőséget, kilencszer kezdőként lépett pályára. Gabriel Vașvari a Medgyes elleni mérkőzésen sok labdát szerzett, az első osztályban 42. alkalommal talált be. A 34 éves középpályás a 2020–2021. évi szezonban szintén tíz mérkőzésen játszott, ezeken két gólt jegyzett. A forduló edzője a Sepsi OSK 53 éves szakvezetője, Leo Grozavu lett, aki a Gázmetán otthonában elért győzelemhez erőnlétileg és technikailag is jól összeállította az együttest, amely kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott.

Mivel a vasárnapi rangadón a címvédő Kolozsvári CFR hazai pályán diadalmaskodott az FCSB felett, a Craiova egy győzelemmel visszaelőzhette az elmúlt három fordulóban éllovas bukaresti csapatot. Corneliu Papură olténiai együttese a 13. percben Alexandru Cicâldău góljával előnybe került az Aradi UTA vendégeként. A házigazdák válasza viszonylag hamar érkezett, egy szögletrúgás után Valentin Buhăcianu fejelt a hálóba. A 26. percben egy ellentámadás során Reagy Ofosu szép egyéni akcióból volt eredményes. A szünetre maradt az eredmény, amely kitartott a második félidőben is.

További eredmények: Kolozsvári CFR–FCSB 2–0 (gólszerzők: Deac 35. – tizenegyesből, Costache 74.), Aradi UTA–Craiova 1–2 (gsz.: Buhăcianu 21., illetve Cicâldău 13., Ofosu 26.).

A 13. forduló csapata: * kapus: David Lazar (Astra Giurgiu) * védők: Deian Sorescu (FC Dinamo), Bourama Fomba (Chindia Târgoviște), Andrei Burcă (Kolozsvári CFR), Florin Ştefan (Sepsi OSK) * középpályások: Gabriel Vaşvari (Sepsi OSK), Alexandru Cicâldău (Craiova), David Ma­yoral (FC Hermannstadt) * támadók: Valentin Costache (Kolozsvári CFR), Magaye Gueye (FC Dinamo), Reagy Ofosu (Craiova). Edző: Leo Grozavu (Sepsi OSK). (miska)