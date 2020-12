A szolgálat munkatársai beadványukban részletezik, hogy az alakulat által a témában kibocsátott sajtóközleményében az AUR társelnöke, George Simion a romániai magyarokra nézve sértő kijelentéseket használ, az állásfoglalás nacionalista-soviniszta propaganda jellegű, faji vagy nemzeti gyűlöletre buzdít, és a célja, hogy megfélemlítse és megalázza a romániai etnikai kisebbséget, a magyarságot. A panasz indoklásában azt is kiemelik, hogy George Simion és így általában az AUR képviselőinek kijelentései rasszisták és gyűlöletet gerjesztenek a magyar közösség iránt. Megnyilvánulásaik azt mutatják, hogy a maguk részéről elpusztítanák ezt a közösséget és kizárnák annak tagjait a törvényhozásból.

A szolgálat a panasz benyújtásáról szóló tájékoztatójában arra is emlékeztet, hogy az AUR tagjai és társelnöke már korábban is ismertek voltak a magyarokkal szembeni, etnikai alapon történő diszkriminatív cselekedeteikről és nyilatkozataikról. Az Úz-völgyi provokátorként is ismert George Simion, az AUR egyik társelnöke a 2020-as európai parlamenti választásokon indulva a következőket nyilatkozta: „törvényen kívül helyezzük az úgynevezett Székelyföldet!” Azt is megjegyzik, hogy a párt másik tagja Dan Tanasă, a Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) elnökeként is számtalan pert indított a magyar közösség, a magyar szimbólumok székelyföldi használata és a magyar feliratok ellen, azzal a céllal, hogy feszültséget teremtsen a románok és a magyarok között.

Benkő Erika, volt RMDSZ-es parlamenti képviselő, a jogvédelmi szolgálat vezetője szerint: nem hagyhatják figyelmen kívül a párt internetes oldalán közzétett programját, amely egyetlen ideológiára összpontosít: az általuk elismert, az ország egyetlen nemzetének, nevezetesen a román etnikai identitásnak a megvédésére. „Ez a program pedig azt bizonyítja, hogy ezek az emberek nem hajlandóak az együttműködésre, és nem mutatnak toleranciát más, jogokkal rendelkező etnikai csoportokkal szemben, hanem igyekeznek a lehető legnagyobb mértékben hangsúlyozni, hogy az ország csak a románoké. Egy demokratikus államban, amelyben az alapvető emberi jogokat és szabadságot, az identitáshoz való jogot törvény garantálja, megengedhetetlen, hogy a parlamentbe most bejutott párt olyan politikai eszközökhöz folyamodjon, amelyek megoszthatják a társadalmat.” – idézi a közlemény Benkő Erikát.

A szolgálat vezetője lapunk megkeresésére elmondta: a panasztól azt remélik, hogy a diszkrimináció elleni testület érdemben foglalkozik az AUR jelenséggel, mérlegeli a párt által hirdetetteket, és a rendelkezésükre álló eszközökkel eljár ellenük. Legfennebb pénzbírságot szabhatnak ki, ami önmagában szimbolikus ellenlépésnek tekinthető, ennél sokkal fontosabb, hogy a testület napirenden tartsa a párt vezetőinek, tagjainak a megnyilvánulásait, és reagáljon azokra, jelzéseket küldve ezáltal a társadalomnak is.