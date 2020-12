Ismét lehet vendéglőbe, színházba, moziba menni Sepsiszentgyörgyön: a megyeszékhely kéthetes fertőzöttségi mutatója 3 ezrelék alá csökkent, ezért a megyei készenléti bizottság december 17-től kezdve feloldott bizonyos, a koronavírus-járvány terjedése miatt novemberben elrendelt korlátozásokat. A maszkviselés továbbra is minden nyílt és zárt helyen kötelező.

Az érvényes szabályozás szerint 1,5 és 3 ezrelékes fertőzöttségi mutatónál a vészhelyzet sárga forgatókönyvét kell alkalmazni, azaz befogadóképességük 30 százalékával naponta 6--23 óra között működhetnek a zárt légterű vendéglátóipari egységek, múzeumok, könyvtárak, mozik, színházak, az előadó- és koncerttermek, a művészeti és népiskolák, a fitness- és sporttermek, de a szabadtéri sport- és szabadidős rendezvények szervezése is megengedett, bár ezeken legtöbb tíz olyan személy vehet egyszerre részt, aki nem egy háztartásban él.

December 18-tól a Sepsi Aréna melletti fedett korcsolyapályát is megnyitják a közönség számára: pénteken 19--21, szombaton és vasárnap 10--13, illetve 19--21 óra között lehet korcsolyázni, de a belépők számát korlátozzák, egyszerre 260 személy léphet jégre, kötelezően maszkban. A sípályák működtetése is lehetséges, a megfelelő járványügyi előírások betartásával, ha lesz hó.

Az éjszakai kijárás továbbra is korlátozott, 23 órától reggel 5 óráig csak sürgős esetben és saját felelősségre kitöltött nyilatkozattal lehet kilépni a lakásból, az üzleteknek legkésőbb 21 órakor be kell zárniuk, a távolságtartás és a maszk viselése pedig mindenütt, belső és külső terekben is kötelező – hívja fel a figyelmet az önkormányzat közleménye. Antal Árpád polgármester megköszönte a városlakóknak, hogy betartották a már több hete elrendelt szigorú intézkedéseket – szerinte ennek eredménye, hogy Sepsiszentgyörgy kikerült a vörös besorolású települések közül –, de fontosnak tartotta hangsúlyozni: a lazítások nem azt jelentik, hogy lehet miniszilvesztert szervezni, mert ennek árát januárban fizetjük meg, a cél pedig az, hogy biztonságosan és nyugodtan töltsük az ünnepeket.