Az elmúlt hét végén a Sepsi-SIC és a Kézdivásárhelyi SE mellett csak a Bukaresti Rapid lépett pályára Háromszéken, a fővárosi Agronómia nem tudott részt venni a tornán, mivel játékoskeretéből többen is megfertőződtek koronavírussal. Most azonban úgy tűnik, nem lesz probléma, s a sepsiszentgyörgyi és céhes városbeli alakulaton kívül a Konstancai Phoenix, valamint az Alexandria is parkettre lép a Sepsi Arénában.

A házigazda zöld-fehérek éllovasként és százszázalékos teljesítménnyel várják a soron következő turnét, legutóbbi meccsükön 105–42 arányban verték a Rapidot. A KSE a Nemzeti Liga rangsorának ellentétes felében tanyázik, hat vereség után a 10. helyen áll. Molnár József tanítványai vasárnap a „vasutas” lányokkal csatáztak, és sajnos 68–60 arányban kikaptak.

A vendégek közül az Alexandria 85–42-re veszítette el utolsó mérkőzését, ellenfele a bajnoki babérokra törő Szatmárnémeti VSK volt; a Phoenix viszont győzelemmel zárta a hétvégi tornáját, 123–40-re páholta el a Nagyváradi Rookies együttesét.

Szombaton a KSE 16 órától az Alexandria ellen próbálja begyűjteni idei első sikerét, míg 19 órától a négyszeres bajnok szentgyörgyiek a pályaválasztó Konstancával szemben bizonyíthatnak ismét. Vasárnap délután rendezik meg a KSE–Konstancai Phoenix párharcot, este pedig a Sepsi-SIC–Alexandria összecsapás zajlik.

A további két teremtorna programja (a frbaschet.ro szerint): * 8. forduló, Târgoviște: Târgoviște–Nagyváradi Rookies (16 óra), Brassói Olimpai–Szatmárnémeti VSK (19 óra); Bukarest: Bukaresti Rapid–Aradi FCC (16 óra), Agronómia Bukarest–Kolozsvári U (19 óra) * 9. forduló, Târgoviște: Nagyváradi Rookies–Brassói Olimpia (13 óra), Szatmárnémeti VSK–Târgoviște (16 óra); Bukarest: Aradi FCC–Agronómia Bukarest (13 óra), Kolozsvári U–Bukaresti Rapid (16 óra).

A pontvadászat állása: 1. Sepsi-SIC (6/0) 12 pont, 2. Arad (5/2) 12 pont, 3. Szatmár (6/0) 12 pont, 4. Brassó (5/2) 12 pont, 5. Târgoviște (4/3) 11 pont, 6. Konstanca (4/3) 11 pont, 7. Rapid (3/4) 10 pont, 8. Kolozsvár (2/5) 9 pont, 9. Alexandria (2/5) 9 pont, 10. KSE (0/6) 6 pont, 11. Nagyvárad (0/6) 6 pont, 12. Agronómia (1/2) 4 pont. (tif)